Dikkat Çeken İtiraf: Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay Olimpiyat Hakkında İlk Kez Konuştu!

'Eğer biz finale kalsaydık ABD'yi yenip altın madalya alırdık. Ama özellikle İtalya ile oynadığımız yarı final maçında sakatlıklarımız zirve yaptı. Sakatlıklar olmasa kesin olarak madalya alırdık. Eksiklerden ötürü bir türlü takım olarak oynayamadık. Ağrı kesicilerle sahaya çıktık. Tokyo'da 5. olmuştuk, sonra 4. olduk, adım adım ilerliyoruz. Umarım bundan sonra sırada madalya olacak'