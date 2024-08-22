Dikkat Çeken İtiraf: Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay Olimpiyat Hakkında İlk Kez Konuştu!
Dikkat Çeken İtiraf: Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay Olimpiyat Hakkında İlk Kez Konuştu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Cansu Özbay, Yeni Asır'a verdiği röportajda Paris Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi. Özbay, madalya alamadan turnuvaya veda etmenin nedeni olarak sakatlıkları işaret etti.
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Filenin Sultanları, büyük heyecana sahne olan, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalamıştı.
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Ay-yıldızlılar, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak beklenen başarıyı yakalayamamıştı.
Takımın 27 yaşındaki pasörü Cansu Özbay, dev organizasyonun ardından ilk kez Yeni Asır'a konuştu.
Yaklaşık sekiz senedir Vakıfbank forması giyen başarılı sporcu, şunları söyledi:
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