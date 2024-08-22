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Dikkat Çeken İtiraf: Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay Olimpiyat Hakkında İlk Kez Konuştu!

Dikkat Çeken İtiraf: Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay Olimpiyat Hakkında İlk Kez Konuştu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 14:59

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Cansu Özbay, Yeni Asır'a verdiği röportajda Paris Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi. Özbay, madalya alamadan turnuvaya veda etmenin nedeni olarak sakatlıkları işaret etti.

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Filenin Sultanları, büyük heyecana sahne olan, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalamıştı.

Filenin Sultanları, büyük heyecana sahne olan, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle noktalamıştı.

Ay-yıldızlılar, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak beklenen başarıyı yakalayamamıştı.

Ay-yıldızlılar, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak beklenen başarıyı yakalayamamıştı.

Takımın 27 yaşındaki pasörü Cansu Özbay, dev organizasyonun ardından ilk kez Yeni Asır'a konuştu.

Takımın 27 yaşındaki pasörü Cansu Özbay, dev organizasyonun ardından ilk kez Yeni Asır'a konuştu.

Yaklaşık sekiz senedir Vakıfbank forması giyen başarılı sporcu, şunları söyledi:

Yaklaşık sekiz senedir Vakıfbank forması giyen başarılı sporcu, şunları söyledi:

'Eğer biz finale kalsaydık ABD'yi yenip altın madalya alırdık. Ama özellikle İtalya ile oynadığımız yarı final maçında sakatlıklarımız zirve yaptı. Sakatlıklar olmasa kesin olarak madalya alırdık. Eksiklerden ötürü bir türlü takım olarak oynayamadık. Ağrı kesicilerle sahaya çıktık. Tokyo'da 5. olmuştuk, sonra 4. olduk, adım adım ilerliyoruz. Umarım bundan sonra sırada madalya olacak'

Özbay'ın açıklamasına gelen yorumlar 👇

Özbay'ın açıklamasına gelen yorumlar 👇
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