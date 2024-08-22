Maça Devam Edememesinin Sebebi Sakatlık Değil mi? Ümit Davala'dan Fernando Muslera Yorumu
Maça Devam Edememesinin Sebebi Sakatlık Değil mi? Ümit Davala'dan Fernando Muslera Yorumu
Eski milli futbolcu Ümit Davala, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkamayan Fernando Muslera hakkında konuştu. Davala, 38 yaşındaki oyuncunun kendi isteğiyle mücadeleye devam etmediğini öne sürdü.
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Şampiyonlar Ligi arenasına play-off etabı ile adım atan Galatasaray, eşleşmenin ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olmuştu.
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Mücadelenin ilk devresinde sarı-kırmızılı temsilcimizin tecrübeli kalecisi Muslera, gelen iki şuta engel olamamış ve 45 dakika, İsviçre ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalanmıştı.
Uruguaylı file bekçisi, sakatlandığı için devre arasında oyundan alınmıştı.
Asist Analiz'de Tümer Metin ile maçı değerlendiren Ümit Davala, "Bence Muslera kendi çıkmak istedi devre arasında. Bana öyle geliyor. Kokusu çıkar. Bence sakatlıkla alakalı değil, tamamen kafayla alakalı." dedi.
Metin de "İki golde de hata yaptığını sezince, 'Ben bugün günümde değilim.' demiştir." yorumunda bulundu.
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