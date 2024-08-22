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Galatasaray
Galatasaray Taraftarından Sürpriz Young Boys Yenilgisine Gelen Tepkiler

Galatasaray Taraftarından Sürpriz Young Boys Yenilgisine Gelen Tepkiler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 10:31

Galatasaraylı taraftarlar, Young Boys maçında ortaya konan oyun sebebiyle futbolcularını ve yönetimi eleştirdi. Tepkilerde öne çıkan isimler ise Abdülkerim ve Muslera oldu. 👇

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenilerek tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenilerek tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kötü sonuç sonrası takımdaki yanlışları dile getirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kötü sonuç sonrası takımdaki yanlışları dile getirdi.

1. İşte karşılaşmaya dair yorumlar 👇

1. İşte karşılaşmaya dair yorumlar 👇
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AGOR

Ah Okan ah... Oyunu okuyamadın, Galatasaray'ın çeyreği değerinde bile olmayan takım tokatladı resmen.

plutonundeliği

bir hayalperest cinconlu 10 kişi kalmasak yenerdik burda 4-5 tane saplarız demiş :) hakemleri satın alamayınca böyle oluyor dimi :) Türk liginde 100 maçtır k... Devamını Gör

301.Spartalı

laf olsun torba dolsun 😃. Kardeşim kız çocuğu gibi ağlamayı bırakın artık yaa. Bahaneler bahaneler... Galatasaray ile yarismaniz için 40 fırın ekmek yemeniz ... Devamını Gör

sinan

Türk hakemleri olmayınca gs hep böyle zaten

301.Spartalı

Bahaneler bahaneler...