Galatasaray Taraftarından Sürpriz Young Boys Yenilgisine Gelen Tepkiler
Galatasaray Taraftarından Sürpriz Young Boys Yenilgisine Gelen Tepkiler
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 yenilerek tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, kötü sonuç sonrası takımdaki yanlışları dile getirdi.
1. İşte karşılaşmaya dair yorumlar 👇
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Ah Okan ah... Oyunu okuyamadın, Galatasaray'ın çeyreği değerinde bile olmayan takım tokatladı resmen.
bir hayalperest cinconlu 10 kişi kalmasak yenerdik burda 4-5 tane saplarız demiş :) hakemleri satın alamayınca böyle oluyor dimi :) Türk liginde 100 maçtır k... Devamını Gör
laf olsun torba dolsun 😃. Kardeşim kız çocuğu gibi ağlamayı bırakın artık yaa. Bahaneler bahaneler... Galatasaray ile yarismaniz için 40 fırın ekmek yemeniz ... Devamını Gör
Türk hakemleri olmayınca gs hep böyle zaten
Bahaneler bahaneler...