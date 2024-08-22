Okan Buruk Young Boys Mağlubiyetinin Faturasını Hakem Daniel Siebert'e Kesti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a 3-2 mağlup oldukları mücadelenin ardından maçın Alman hakemi Daniel Siebert'i eleştirdi. 50 yaşındaki teknik adam, 'Rakibimiz Almanca konuşuyor ve maçı bir Alman hakem yönetiyor. Biz de ikinci maça Azerbaycanlı hakem bekleriz. Türkçe konuşan Azerbaycanlı hakem bizim maçı yönetirse seviniriz.' dedi.