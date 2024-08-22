Okan Buruk Young Boys Mağlubiyetinin Faturasını Hakem Daniel Siebert'e Kesti!
Okan Buruk Young Boys Mağlubiyetinin Faturasını Hakem Daniel Siebert'e Kesti!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a 3-2 mağlup oldukları mücadelenin ardından maçın Alman hakemi Daniel Siebert'i eleştirdi. 50 yaşındaki teknik adam, 'Rakibimiz Almanca konuşuyor ve maçı bir Alman hakem yönetiyor. Biz de ikinci maça Azerbaycanlı hakem bekleriz. Türkçe konuşan Azerbaycanlı hakem bizim maçı yönetirse seviniriz.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonlar Ligi play-off etabının ilk maçında Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
90 dakikanın ardından cezası sebebiyle maçı tribünden takip eden Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmaya Siebert'in atanmasına tepki gösterdi.
"İnşallah ikinci maça da Azeri bir hakem atarlar" 👇
Siebert, 84'te Abdülkerim’in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını göstermişti. Milli futbolcu, oyundan ihraç edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Skor 2-2’yken gerçekleşen bu pozisyon sonrası İsviçre ekibi, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-2’ye getirmişti.
Alman hakem, 2022 Dünya Kupası'nda Muslera ile bir tartışma yaşamıştı. Tecrübeli file bekçisi, 4 milli maçtan men cezası almıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın