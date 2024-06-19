Dikkat! Bu Durumları Deneyimliyorsanız İşyerinizden İstifa Etme Vakti Gelmiş Olabilir
Dikkat! Bu Durumları Deneyimliyorsanız İşyerinizden İstifa Etme Vakti Gelmiş Olabilir
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde iş ve yaşam dengesi gerçekten oldukça önemli bir konu. Buna rağmen, çoğu zaman işyerimiz aradıklarımızı karşılamayabilir. Bugünkü içeriğimizde, işyerinizi değiştirmeniz için sebep olabilecek 13 maddeye bakacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Bütün çalışanlar hızla işyerinden çıkıyor ve uzaklaşıyorsa çıkmanın tam zamanı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Sadece iş hakkında düşünmek bile sinir seviyelerini yükseltiyorsa..."
3. "Attığınız her adım takip ediliyor ve yönetiliyorsa."
4. "Maaşın geç gelmeye başladıysa ve hatta ertelenmekten birkaç aydır maaş alamadıysan."
5. "İnsan kaynaklarındaki personel hızla farklı şirkete geçiyorsa."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "İşyerinde bir insan değil adeta bir robot gibi hissetmeye başladıysan."
7. "İşin dışındaki hayatını da etkilemeye başladıysa ayrılmanın zamanı gelmiştir."
8. "O şirkette veya pozisyonda geçen her saniyen bir zaman kaybı gibi geliyorsa."
9. "Sürekli fazladan mesai yapman gerekiyor veya patronun tarafından isteniyorsa."
10. "Çalışanlar sürekli olarak değişiyor ve işyerinde sadece genç ve sektörde yeni insanlar varsa büyük ihtimalle o işyerinde çok fazla durmanın bir avantajı yok demektir."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "1 yıl geçse de hala terfi alamadıysan büyük ihtimalle o şirkette ilerleyemeceksin demektir."
12. "Patronların veya menajerlerin arasında açık bir güç savaşı varsa ve bu senin işini yapmanı bile etkiliyorsa, o şirketin ömrü çok uzun olmayabilir, benden söylemesi."
13. "İşe gitmeden önce normal hissetsen de, işe gidince hasta gibi hissediyorsan önceliklerini tekrar düşünmenin vakti gelmiş olabilir."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın