Dikkat Bağımlılık Yapıyor: Netflix'te Virüs Gibi Yayılan İspanyol Dizisinden İzleyiciler Kopamıyor!
Dikkat Bağımlılık Yapıyor: Netflix'te Virüs Gibi Yayılan İspanyol Dizisinden İzleyiciler Kopamıyor!
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Netflix izleyicileri 2022'de yayına giren ve büyük beğeni toplayan suç draması "Entrevías"ın yeni sezonuyla büyük bir heyecan yaşadı.
Dizi Madrid'deki bir çetenin elinden torununu kurtarmaya çalışan bir savaş gazisinin hikayesini konu alıyor. Entrevías adını aldığı mahallede geçen olaylar 3 sezonda toplam 32 bölüm boyunca seyircileri ekran başına kilitliyor.
Başrolünde 66 yaşındaki tecrübeli aktör Jose Coronado'nun olduğu dizi, Nona Sobo, Felipe Londono ve Luis Zahera gibi yetenekli oyuncuların performanslarıyla da dikkat çekiyor.
Sosyal medyada Entrevías’ın bağımlısı olduğunu belirten birçok izleyici dizinin gerilim, aksiyon ve şiddet dolu sahnelerinin mükemmel bir karışımını sunduğunu ifade ediyor.
Yeni sezonun çıkmasıyla birlikte dizinin tutkunlarından "Aman Tanrım, çok iyi!" ve "10 üzerinden 10 veriyorum" gibi yorumlarla övgü dolu tepkiler yağıyor.
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Hatta bazı hayranları diziyi izlemeyi bırakamadıkları için uyuyamadıklarını söyleyerek bağımlılık seviyelerini dile getiriyorlar.
Birleşik Krallık'tan Daily Mail gazetesi izleyiciler tarafından büyük ilgi gören dizinin dördüncü sezonunun da yolda olduğunu açıkladı.
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