Büyük Bir Çıkış Yapan Aksiyon Filmi The Beekeeper'ın Yönetmeninin Yeni Projesi Belli Oldu!
Büyük Bir Çıkış Yapan Aksiyon Filmi The Beekeeper'ın Yönetmeninin Yeni Projesi Belli Oldu!
David Ayer, 'The Beekeeper'ın yönetmeni olarak elde ettiği sürpriz başarının ardından 'Heart of the Beast' adlı yeni projesine çalışmalara başladı. Detaylar içerikte. 👇
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David Ayer, "The Beekeeper" filmiyle elde ettiği beklenmedik gişe başarısının ardından yeni bir projeye yöneliyor.
The Beekeeper 40 milyon dolarlık bir bütçeyle dünya çapında 152 milyon dolarlık gişe hasılatı yaptı.
Film Jason Statham'ın rol aldığı daha yüksek bütçeli "Fast X" ve "Expend4bles" filmlerinden sonra sürpriz bir başarıya imza attı.
The Beekeeper bir dolandırıcılık sonucu ev sahibesinin intihara sürüklenmesiyle intikam arayışına giren bir adamın hikayesini anlatıyor.
Ayer'in üzerinde çalıştığı yeni proje "Heart of the Beast" isminde. Filmin senaryosunu Cameron Alexander yazarken ünlü yönetmen Damien Chazelle yapımcılığı üstleniyor.
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2017 yılından bu yana geliştirilmekte olan bu film eski bir deniz komandosu ve onun köpeğinin Alaska'nın vahşi doğasında mahsur kaldıktan sonra medeniyete dönme çabalarını konu alıyor.
Özellikle "Training Day" filmiyle senaryodan Oscar kazanan David Ayer, "Fury", "Suicide Squad", "End of Watch" ve "Bright" gibi filmleriyle de yönetmenlik kariyerini sürdürdü.
Damien Chazelle ise "Whiplash", "La La Land", "First Man" ve "Babylon" gibi filmleriyle tanınan başarılı bir yönetmen.
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