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Dikey Süpürge ile Temizlik Yapmanın 11 Avantajı

etiket Dikey Süpürge ile Temizlik Yapmanın 11 Avantajı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 10:31

Eğer temizlik yapmak sizin için zorsa dikey süpürge bunu oldukça kolaylaştırıyor! Nasıl mı? Size birkaç avantajından bahsedelim...

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1. Çok daha az yer kaplarlar.

1. Çok daha az yer kaplarlar.

Eğer evinizde süpürgenin büyük bir yer kaplamasını istemiyorsanız tercihiniz dikey süpürgelerden yana olmalı. Çünkü dikey süpürgeler, diğer süpürgelere oranla daha az yer kaplarlar. Dar alanlara bile koyarak yerden tasarruf edebilirsiniz.

2. Yüksek emiş güçleri vardır.

Dikey süpürgeler tasarım olarak hafif ve pratik bir temizlik sağlamasının yanı sıra yüksek emiş güçleri sayesinde etkili temizlik yapabilirler. Böylece toz ve kirler en güzel ve hızlı şekilde temizlenir.

3. Tasarımları sayesinde kullanım kolaylığı sağlarlar.

3. Tasarımları sayesinde kullanım kolaylığı sağlarlar.

Dikey süpürgelerin birçok kişi için öne çıkan özelliği tabii ki tasarımlarıdır. Beraberinde sürüklemeye gerek olmayacak bir süpürge sayesinde çok daha az çabayla temizlik yapılabilir. Ayrıca bu tasarım ona ağırlık anlamında hafiflik de katar.

4. Kablo yetiştirme derdi olmaz.

Ev temizliğinde belki de en sıkıntılı durum devamlı kabloyu yetiştirmeye çalışmaktır. Bunu yapmaya çalışmak çoğu zaman temizlik yapmaktan daha yorucudur. Dikey süpürgeler kablo derdini ortadan kaldırarak pratik bir şekilde temizlik yapmayı sağlar.

5. Çok yönlülükleri ile zemin temizliğinde işleri kolaylaştırırlar.

5. Çok yönlülükleri ile zemin temizliğinde işleri kolaylaştırırlar.

Halı, sert zemin, döşeme veya başka bir zemin… Dikey süpürgelerin bunların hepsi için uygun başlıkları vardır ve en güzel şekilde temizliğinizi tamamlamanızı sağlarlar.

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6. En derin noktalara bile kolayca ulaşmanızı sağlarlar.

Temizlik yaparken en ufak noktanın bile kirli veya tozlu kalmasını istemiyorsanız, dikey süpürgeler tam size göre. Çünkü dikey süpürgeler, diğer süpürgelere oranla daha fazla yere girebilmenizi sağlıyorlar. Manevra kabiliyeti bu süpürgelerde çok daha fazla oluyor.

7. Pili kolayca şarj edilebilirdir.

7. Pili kolayca şarj edilebilirdir.

Dikey süpürgenizin şarjı bittiğinde yapmanız gereken tek şey şarj etme apartına yerleştirerek yeniden şarj olmasını beklemektir. Bu özelliği sayesinde aslında uzun süreli kullanım imkanı sağlar. Bu devirde uzun ömürlü ürünler tercih etmek çok daha mantıklı.

8. Yeri süpürürken aynı anda silerler.

Philips AquaTrio 9000, bu ayırt edici özelliği ile temizliği çok daha kolay bir hale getiriyor. Bu özellik sayesinde süpürme işlemi sonrası bir de silmeyle uğraşmaya gerek kalmıyor. Tabii bu özelliğin her dikey süpürgede olmadığını söylemiş olalım.

9. Fırçasını kendileri temizlerler.

9. Fırçasını kendileri temizlerler.

Temizlik sonrası en yorucu kısımlardan biri, süpürgenin fırçalarını temizlemeyle uğraşmaktır. AquaTrio9000’de örneğini gördüğümüz bu özellik aslında fırçaların zıt yönde yüksek hızda dönmesiyle gerçekleşiyor. Bu mükemmel özelliğin de tüm dikey süpürgelerde olmadığının altını çizelim.

10. El tipi süpürgeye dönüşebilirler.

Dikey süpürgeler kullanım şekli olarak çok daha fazla kolaylık sağlıyor. Başlıkları değiştirerek el tipi bir süpürgeye dönüştürme imkanınız bile oluyor. Döşeme, raf, masa, koltukların araları gibi yerleri bu şekilde rahatça temizleyebilirsiniz.

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11. Çalışırken fazla ses çıkarmazlar.

11. Çalışırken fazla ses çıkarmazlar.

Makinenin ses çıkarmaması önemlidir çünkü çoğumuz işe gittiğimiz için genellikle sabah erken saatlerde veya eve döndüğümüzde temizlik yapmaya fırsat bulabiliyoruz. Veya akşam yere bir şey döküldüğünde hızlıca temizlememiz gerekebiliyor. Gürültü kirliliğinin azalması bu açıdan önemli.

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