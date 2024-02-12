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Devir Tasarruf Devri! Tutumlu Kelimesinin Aslında En İyi İltifat Olduğunu Bilenler İçin 15 Ürün

etiket Devir Tasarruf Devri! Tutumlu Kelimesinin Aslında En İyi İltifat Olduğunu Bilenler İçin 15 Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 15:48

Bu ürünler, hem maddi değerleri hem de kullanım ömrü bakımından üstün performans gösterir. Bu sayede, tutumlu bireylerin hem bütçelerini korumalarına hem de kaliteli ürünlerden faydalanmalarına yardımcı olur. İster ev eşyaları, ister kişisel bakım ürünleri, ister teknolojik aletler olsun, bu 15 ürün, tutumlu yaşam tarzını benimseyenlerin hayatını kolaylaştıracak nitelikte. Bu ürünlerin her birini, kalitesi ve dayanıklılığı ile tutumlu alışverişçilerin beklentilerini karşılayacak şekilde özenle seçtik. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Bu özel kap, yiyeceklerinizin tazeliğini uzun süre muhafaza etmenizi sağlayacak.

1. Bu özel kap, yiyeceklerinizin tazeliğini uzun süre muhafaza etmenizi sağlayacak.

Mucizevi bir plastik kap ile sizi tanıştırmak istedik. FreshVent teknolojisi ile donatılmış bu ürün meyve veya sebzelerinizin tazeliğini iki haftaya kadar korumak için oksijen ve karbondioksit akışını düzenler. Mutfakta olmazsa olmazlarınız arasında yerini alacağı kesin.

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Dilerseniz Tupperware sera setini de tercih edebilirsiniz.

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2. Kütüphanenizden ücretsiz olarak kitap indirerek büyük oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.

2. Kütüphanenizden ücretsiz olarak kitap indirerek büyük oranda tasarruf sağlayabilirsiniz.

Son derece modern ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken Kobo E-book'un en yeni versiyonu, genişletilmiş ekranı, ayarlanabilir aydınlatma seçenekleri, parlama yapmayan ekranı ve haftalar süren pil ömrü ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Ancak belki de en çok beğenilen özelliği, su geçirmez olması. 

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3. Basit bir düğme ile saniyeler içinde mumları yakmanızı sağlayan şarj edilebilir çakmakla tanışın.

3. Basit bir düğme ile saniyeler içinde mumları yakmanızı sağlayan şarj edilebilir çakmakla tanışın.

Enerjisi tükendiğinde, yeni bir tane almak için dışarı çıkmak yerine, sadece şarj etmeniz gerekiyor. Bu, hem zamandan tasarruf etmenizi sağlar hem de çevreyi korumaya yardımcı olur. Şarj edilebilir çakmaklar, sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkıda bulunan mükemmel bir yenilik.

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4. Kozmetik ürünlerinizin her damlasını değerlendirmeniz için tasarlanmış bir güzellik spatulasıyla tanışın.

4. Kozmetik ürünlerinizin her damlasını değerlendirmeniz için tasarlanmış bir güzellik spatulasıyla tanışın.

Paralarınızı, TikTok'ta herkesin övgüyle bahsettiği pahalı markayı almak için harcadıysanız bu ürünle paranızın karşılığını alacağınıza emin olabilirsiniz. Bu spatula, fondöten şişenizin dibine ulaşmanızı sağlar ve yüksek maliyetli ürünlerinizi son damlasına kadar kullanmanıza yardımcı olur.

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5. Diş macununuzu sıkma zahmetine son veren, tasarımıyla dikkat çeken bir diş macunu tutucusuna ne dersiniz?

5. Diş macununuzu sıkma zahmetine son veren, tasarımıyla dikkat çeken bir diş macunu tutucusuna ne dersiniz?

Bu ürün, diş macununuzu sıkıp sıkmadan, tümünü kullanmanızı sağlar. Beş dakikanızı diş macununu sıkmak için harcamanıza gerek kalmadan, bu tutucu sayesinde diş macununuzun her damlasını kolayca kullanabilirsiniz. 

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6. Gazlı içeceklerinizi korumak ve daha uzun süre ilk açtığınızdaki hali gibi tutmak için zekice tasarlanmış bu soda kutusu kapağına bayılacaksınız.

6. Gazlı içeceklerinizi korumak ve daha uzun süre ilk açtığınızdaki hali gibi tutmak için zekice tasarlanmış bu soda kutusu kapağına bayılacaksınız.

Evet, doğru duydunuz. Bu, kolanızı bitirmek zorunda olmadığınız anlamına geliyor. Bu kapağı içecek kutunuza takarak saatler sonra geri döndüğünüzde yeni bir kutu açmak zorunda kalmayacaksınız. Bu kapaklar, içeceğinizi taze ve gazlı tutarak, israfı önler.

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7. Patlamış mısır yapma şeklinizi kökten değiştirecek bir ürünle devam edelim.

7. Patlamış mısır yapma şeklinizi kökten değiştirecek bir ürünle devam edelim.

Dakikalar içinde taze tereyağıyla nefis, ev yapımı patlamış mısır yapmanızı sağlayan bu ürünle sürekli olarak mikrodalga torbalarını yeniden satın almak zorunda kalmayacaksınız. Film gecesi hiç bu kadar lezzetli olmamıştı.

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8. Cipslerinizin tazeliğini korumak ve her zaman lezzetli kalmasını sağlamak için...

8. Cipslerinizin tazeliğini korumak ve her zaman lezzetli kalmasını sağlamak için...

Bayatlamayı önlemek adına ısıyla yeniden mühürleme yeteneğine sahip bu torba mühürleyiciye bayılmamak elde değil. Bu pratik alet, her türlü torbayı mühürleyerek içerisindekilerin tazeliğini muhafaza eder ve böylece dilediğiniz zaman tüketmeye hazır hale getirir. 

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9. Evde favori içeceğinizi hazırlamanızı sağlayacak bir soğuk demleme şişesiyle geldik.

9. Evde favori içeceğinizi hazırlamanızı sağlayacak bir soğuk demleme şişesiyle geldik.

Sadece buzdolabınızda saklayın ve öğleden sonra 3'te enerjiniz düştüğünde kendinize bir bardak dökün, böylece tekrar kahve almaya gitmek zorunda kalmazsınız. Kendi evinizin konforunda, dilediğiniz zaman taze ve lezzetli bir soğuk kahve keyfi yaşayın. Bu ürün, hem zamandan hem de dışarı çıkmak için harcadığınız enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. 

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10. Yağlı kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış, yapışmaz silikon fırın matlarını görünüz mü?

10. Yağlı kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmış, yapışmaz silikon fırın matlarını görünüz mü?

Bu matlar, fırın tepsinize mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Dahası, yemeklerin ardından bulaşıklarla uğraşma zamanı geldiğinde, tepsinize yapışmış yanmış yiyeceklerle uğraşmak zorunda kalmayacağınız için bu matları daha da çok seveceksiniz. Bu, hem pratikliği hem de mutfakta geçirdiğiniz süreyi optimize etmenin mükemmel bir yolu.

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11. Favori ayakkabılarınızla ayrılmak istemiyorsanız bir ayakkabı temizleme setine ihtiyacınız olduğu kesin.

11. Favori ayakkabılarınızla ayrılmak istemiyorsanız bir ayakkabı temizleme setine ihtiyacınız olduğu kesin.

File, süet, naylon, pamuk gibi hemen hemen tüm malzemelere uyumlu olan bu karışım temizleme sürecini kolaylaştırmak için bir fırçayla geliyor. Bu set, sevdiğiniz ayakkabılarınızla vedalaşmanızı engelleyerek, onları ilk günkü gibi taze ve canlı tutmanızı sağlar.

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12. Kış aylarında soğuk havanın evinize girmesini engellemek için tasarlanan bu rüzgar önleyici kapı altlığına bir şans verin.

12. Kış aylarında soğuk havanın evinize girmesini engellemek için tasarlanan bu rüzgar önleyici kapı altlığına bir şans verin.

Sadece elektrik faturanızda tasarruf sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda minik haşerelerin evinize sızmasını da durduracak bu ürün, hem konforunuzu arttıracak hem de evinizi daha hijyenik bir hale getirecek. 

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13. Wad-Free ile tanışın, çamaşır rutininizi değiştirmeye hazır olun.

13. Wad-Free ile tanışın, çamaşır rutininizi değiştirmeye hazır olun.

Biraz da çamaşır yıkama rutininizi değiştirecek Wad-Free hakkında konuşalım. İnanmayabilirsiniz ama bu sıradan görünen kare şey, çarşaflarınızın köşelerine takılıyor ve onların daha hızlı kurumasına, daha az kırışıklığa sahip olmasına yardımcı oluyor. Bu, çamaşır yıkamanın karmaşasını ve zamanını azaltan bir devrim. 

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14. Verdiğiniz parayı sonuna kadar kullanmanızı sağlayacak ters şişe kapakları.

14. Verdiğiniz parayı sonuna kadar kullanmanızı sağlayacak ters şişe kapakları.

Şişelerinize ekleyebileceğiniz bir aparatla son damlasına kadar ürününüzü kullanabilirsiniz. Eğer bitmesini hiç istemediğiniz bir şampuan için fazla para harcadıysanız, tüm şişeyi kullanmak için elinizden geleni yapmalısınız. Bu aparat, şişenizdeki değerli ürünün her bir damlasını boşa harcamadan, tamamen kullanmanızı sağlayacak.

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15. The Pink Stuff Temizlik Macunu'nun etkisi, öncesi-sonrası fotoğraflarıyla kanıtlı.

15. The Pink Stuff Temizlik Macunu'nun etkisi, öncesi-sonrası fotoğraflarıyla kanıtlı.

Evinizdeki hemen hemen her şeyi temizlemek için çalışan çok amaçlı bir macun olan The Pink Stuff, temizlik ürünlerini değiştirmeden bir tavayı ovalamaktan banyo küvetinizi temizlemeye kadar geçiş yapmanızı sağlar. 

Bir kullanıcının yorumu şöyle;

Çaydanlıkta hiç çıkmayan lekeyi çıkardı. Kirlenen terliklerimi de iyi temizledi. Ayrıca uzun zamandır yıkanmamış davlumbaz filtresindeki yağları sürdüğüm anda söktü. En çok bu konuda işe yaradı diyebilirim.

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