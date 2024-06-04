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Dev Turizm Şirketinin İflas Başvurusuyla Antalya'da Otelciler Olağanüstü Toplandı

Dev Turizm Şirketinin İflas Başvurusuyla Antalya'da Otelciler Olağanüstü Toplandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.06.2024 - 11:49

Alman turizm şirketi FTI, iflas başvurusunda bulundu. FTI'in en çok tatil sattığı bölgelerden olan Türkiye'de karar yankılandı. Antalya'da otelciler olağanüstü toplandı. İflas kararı yaklaşık 2 milyon turisti etkileyecek.

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Avrupa’nın en büyük 3’üncü turizm şirketlerinden olan ve Türkiye’ye Avrupa’dan en çok turist getiren tur operatörlerinden biri olan FTI iflas başvurusunda bulundu.

Avrupa’nın en büyük 3’üncü turizm şirketlerinden olan ve Türkiye’ye Avrupa’dan en çok turist getiren tur operatörlerinden biri olan FTI iflas başvurusunda bulundu.

Türk turizmciler kararla endişelenirken, Antalya'da olağanüstü toplantı yapıldı.

İflas kararıyla 2 milyona yakın turistin etkilenmesi beklenirken, yolcuları kapsayacak sigorta teminatı araştırılıyor.

İflas kararıyla 2 milyona yakın turistin etkilenmesi beklenirken, yolcuları kapsayacak sigorta teminatı araştırılıyor.

Ekonomim'den Selenay Yağcı'nın haberine göre, sigortanın kapsamı bilinmiyor. Sektör temsilcileri, mevcut durumda otellerde kalan turistlere karşı otel yönetimlerine hassasiyet uyarısında bulunurken, mağdur olabilecek turistler için Antalya, Hamburg, Stuttgart ve Zürih’te kriz masaları oluşturuldu.

Nisan ayında ABD’den bir konsorsiyumun FTI Group’u satın almak amacıyla teklifte bulunduğu öğrenilmişti.

FTI, nisan ayında satışlarında Türkiye'nin ilk sırada olduğunu ve yeni rekor tahmin edildiğini açıklamıştı.

FTI, nisan ayında satışlarında Türkiye'nin ilk sırada olduğunu ve yeni rekor tahmin edildiğini açıklamıştı.

TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, iflas kararının Türkiye'ye etkisi için beklemek gerektiğini söylerken, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu 'Bir iki gün içinde genel tablo netleşir' dedi.

ANEX Group Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, 2 milyona yakın yolcunun açıkta kalacağını ifade ederken, otellere uyarıda bulundu:

ANEX Group Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, 2 milyona yakın yolcunun açıkta kalacağını ifade ederken, otellere uyarıda bulundu:

Yolcudan para isteme veya pasaporta el koyma gibi olaylara kimse girmesin. Bu yolcular bugün FTI ile geliyor, yarın başka bir şirket ile gelecek. Yolcuyu küstürmeyin. 

Thomas Cook’un iflası sonrası Avrupa'da tur operatörlüğü için teminatların arttığını hatırlatan Koçkar, 'Dolayısıyla FTI’ın tüm yolcularını kapsayacak kadar teminatının olduğunu düşünüyorum' dedi.

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