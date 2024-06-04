Dev Turizm Şirketinin İflas Başvurusuyla Antalya'da Otelciler Olağanüstü Toplandı
Dev Turizm Şirketinin İflas Başvurusuyla Antalya'da Otelciler Olağanüstü Toplandı
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Avrupa’nın en büyük 3’üncü turizm şirketlerinden olan ve Türkiye’ye Avrupa’dan en çok turist getiren tur operatörlerinden biri olan FTI iflas başvurusunda bulundu.
İflas kararıyla 2 milyona yakın turistin etkilenmesi beklenirken, yolcuları kapsayacak sigorta teminatı araştırılıyor.
FTI, nisan ayında satışlarında Türkiye'nin ilk sırada olduğunu ve yeni rekor tahmin edildiğini açıklamıştı.
ANEX Group Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, 2 milyona yakın yolcunun açıkta kalacağını ifade ederken, otellere uyarıda bulundu:
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