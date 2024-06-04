Dev Turizm Şirketinin İflas Başvurusuyla Antalya'da Otelciler Olağanüstü Toplandı

Yolcudan para isteme veya pasaporta el koyma gibi olaylara kimse girmesin. Bu yolcular bugün FTI ile geliyor, yarın başka bir şirket ile gelecek. Yolcuyu küstürmeyin.

Thomas Cook’un iflası sonrası Avrupa'da tur operatörlüğü için teminatların arttığını hatırlatan Koçkar, 'Dolayısıyla FTI’ın tüm yolcularını kapsayacak kadar teminatının olduğunu düşünüyorum' dedi.