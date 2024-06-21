Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dertler Benim Çile Benim: Efkar İhtiyacımızı Karşılayacak 13 Şarkı

etiket Dertler Benim Çile Benim: Efkar İhtiyacımızı Karşılayacak 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 11:16

Yemek yerken dinlemeniz gereken şarkılar bu listede!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Nilüfer - Son Arzum

2. Cem Adrian & Hande Mehan - Sen Benim Şarkılarımsın

3. Sezen Aksu - Tutuklu

4. Esmeray - Unutama Beni

5. Mehmet Güreli - Kimse Bilmez

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın Beni

7. Athena - Ben Böyleyim

8. Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti

9. Tülay Özer - Büklüm Büklüm

10. Cengiz Kurtoğlu - Küllenen Aşk

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Ali Güven - Yolcu

12. Ebru Gündeş - Meyhaneci

13. Tanju Okan - Öyle Sarhoş Olsam Ki

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın