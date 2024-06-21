Dertler Benim Çile Benim: Efkar İhtiyacımızı Karşılayacak 13 Şarkı
Dertler Benim Çile Benim: Efkar İhtiyacımızı Karşılayacak 13 Şarkı
Yemek yerken dinlemeniz gereken şarkılar bu listede!
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1. Nilüfer - Son Arzum
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2. Cem Adrian & Hande Mehan - Sen Benim Şarkılarımsın
3. Sezen Aksu - Tutuklu
4. Esmeray - Unutama Beni
5. Mehmet Güreli - Kimse Bilmez
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6. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın Beni
7. Athena - Ben Böyleyim
8. Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti
9. Tülay Özer - Büklüm Büklüm
10. Cengiz Kurtoğlu - Küllenen Aşk
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