ESPN Premier Lig'in En İyi 50 Futbolcusunu Sıraladı, Zirvede Norveçli Yıldız Haaland Var
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ESPN, Premier Lig'de sezonun şu ana kadarki performanslarını değerlendirerek ligin en iyi 50 futbolcusunu sıraladı. Gol ve asist üreten oyuncular öne çıksa da listede farklı takımlardan savunmacılar, orta sahalar ve kaleciler de yer alıyor. Manchester City ve Arsenal oyuncuları ilk sıraların büyük bölümünü paylaştı.
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Zirvede Haaland, arkasında Arsenal'li iki isim var.
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Cherki dördüncü, Bruno Fernandes beşinci sırada.
Ødegaard onuncu sırada yer aldı.
Cole Palmer 25. sırada.
Liverpool'dan Wirtz 47. sırada.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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