ESPN Premier Lig'in En İyi 50 Futbolcusunu Sıraladı, Zirvede Norveçli Yıldız Haaland Var

Listenin son yirmi sırasında üç kaleci yer aldı. Arsenal'den David Raya otuz dördüncü, Chelsea'den Emiliano Martínez otuz beşinci, Brighton'dan Bart Verbruggen otuz altıncı sırada bulunuyor. Liverpool'un hücum orta sahası Florian Wirtz kırk yedinci, Arsenal'den Kai Havertz kırk dördüncü oldu. Aston Villa'nın rekor transferi Johan Manzambi ile Liverpool'dan Jérémy Jacquet, Premier Lig kariyerlerine yaptıkları etkili başlangıçla ilk 50'ye girmeyi başardı.

Sakatlığı bulunan futbolcular listeye alınmadı. Arsenal'den William Saliba, Liverpool'dan Hugo Ekitike ve Bournemouth'tan Alex Scott bu yüzden sıralamada yok. Liverpool'un yeni transferi Bradley Barcola da Premier Lig'de forma giydiği maçlarda önemli bir etki gösteremediği için dışarıda kaldı.

31. Adam Wharton, Crystal Palace, orta saha

32. Ezri Konsa, Arsenal, stoper

33. Lisandro Martínez, Manchester United, stoper

34. David Raya, Arsenal, kaleci

35. Emiliano Martínez, Chelsea, kaleci

36. Bart Verbruggen, Brighton, kaleci

37. Matheus Nunes, Manchester City, sağ bek

38. Diogo Dalot, Manchester United, sağ bek

39. Ryan Gravenberch, Liverpool, defansif orta saha

40. Pedro Neto, Chelsea, kanat

41. Daniel Muñoz, Nottingham Forest, sağ bek

42. Jérémy Jacquet, Liverpool, stoper

43. Morgan Rogers, Chelsea, hücum orta saha

44. Kai Havertz, Arsenal, forvet

45. Matheus Cunha, Manchester United, forvet

46. Johan Manzambi, Aston Villa, hücum orta saha

47. Florian Wirtz, Liverpool, hücum orta saha

48. Sávio, Tottenham Hotspur, kanat

49. Anton Stach, Leeds United, merkez orta saha

50. Thierno Barry, Everton, forvet