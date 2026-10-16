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ESPN Premier Lig'in En İyi 50 Futbolcusunu Sıraladı, Zirvede Norveçli Yıldız Haaland Var

ESPN Premier Lig'in En İyi 50 Futbolcusunu Sıraladı, Zirvede Norveçli Yıldız Haaland Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 17:28
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ESPN, Premier Lig'de sezonun şu ana kadarki performanslarını değerlendirerek ligin en iyi 50 futbolcusunu sıraladı. Gol ve asist üreten oyuncular öne çıksa da listede farklı takımlardan savunmacılar, orta sahalar ve kaleciler de yer alıyor. Manchester City ve Arsenal oyuncuları ilk sıraların büyük bölümünü paylaştı.

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Zirvede Haaland, arkasında Arsenal'li iki isim var.

Zirvede Haaland, arkasında Arsenal'li iki isim var.

Listenin zirvesinde Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland yer aldı. İkinci sırada Arsenal'in orta sahası Declan Rice, üçüncü sırada aynı takımın kanat oyuncusu Bukayo Saka bulunuyor. ESPN sıralamayı yaparken futbolcuların yeteneklerini, takımlarına sağladıkları katkıyı ve kendi mevkilerindeki ortalama oyunculara kıyasla performanslarını dikkate aldı. Gol ve asist üreten oyunculara ağırlık verilse de farklı takımlardan savunma oyuncuları, orta sahalar ve kaleciler de değerlendirmeye alındı. Sezon başlamadan önce yayımladığı sıralamanın ardından ligdeki performansları yeniden değerlendiren ESPN, kullandığı istatistiklerin büyük bölümünü Futi uygulamasından aldı.

1. Erling Haaland, Manchester City, forvet

2. Declan Rice, Arsenal, merkez orta saha

3. Bukayo Saka, Arsenal, kanat

Cherki dördüncü, Bruno Fernandes beşinci sırada.

Cherki dördüncü, Bruno Fernandes beşinci sırada.

Zirvedeki üçlünün ardından Manchester City'den Rayan Cherki dördüncü, Manchester United'dan Bruno Fernandes beşinci, Arsenal'den Gabriel Magalhaes ise altıncı oldu. İlk altının beşi City ve Arsenal oyuncularından oluşurken Bruno Fernandes bu grubun tek United'lısı oldu. Yedinci sırada Jérémy Doku, sekizinci sırada Marc Guéhi yer aldı, dokuzuncu sırada ise Chelsea'den Moisés Caicedo var. Doku ve Guéhi, City'nin ilk on içindeki oyuncu sayısını dörde çıkardı.

4. Rayan Cherki, Manchester City, hücum orta saha

5. Bruno Fernandes, Manchester United, hücum orta saha

6. Gabriel Magalhães, Arsenal, stoper

7. Jérémy Doku, Manchester City, kanat

8. Marc Guéhi, Manchester City, stoper

9. Moisés Caicedo, Chelsea, defansif orta saha

Ødegaard onuncu sırada yer aldı.

Ødegaard onuncu sırada yer aldı.

Onuncu sırada Arsenal'in hücum orta sahası Martin Ødegaard bulunuyor. Manchester United'dan Bryan Mbeumo on birinci, Manchester City'den Elliot Anderson on ikinci, Liverpool'dan Dominik Szoboszlai on üçüncü ve Virgil van Dijk on dördüncü sırada yer aldı. Rúben Dias on beşinci olurken Arsenal'den Riccardo Calafiori ile Bruno Guimarães on altıncı ve on yedinci sıralara yerleşti. İlk yirmi, Manchester City'den Joško Gvardiol ve Enzo Fernández ile Chelsea'den Reece James'in girmesiyle tamamlandı.

10. Martin Ødegaard, Arsenal, hücum orta saha

11. Bryan Mbeumo, Manchester United, kanat

12. Elliot Anderson, Manchester City, orta saha

13. Dominik Szoboszlai, Liverpool, orta saha

14. Virgil van Dijk, Liverpool, stoper

15. Rúben Dias, Manchester City, stoper

16. Riccardo Calafiori, Arsenal, sol bek

17. Bruno Guimarães, Arsenal, orta saha

18. Joško Gvardiol, Manchester City, stoper

19. Enzo Fernández, Manchester City, orta saha

20. Reece James, Chelsea, sağ bek

Cole Palmer 25. sırada.

Cole Palmer 25. sırada.

Yirmi beşinci sırada Chelsea'nin hücum orta sahası Cole Palmer var. Aynı takımdan João Pedro yirmi dördüncü, Manchester City'den Phil Foden yirmi altıncı sırada yer aldı. Liverpool'un forveti Alexander Isak yirmi sekizinci, Manchester United'ın orta sahası Youri Tielemans yirmi dokuzuncu, Liverpool'dan Cody Gakpo ise otuzuncu oldu. Tottenham'dan Jan Paul van Hecke de yirmi üçüncü sırayla listeye girdi.

21. Nico O'Reilly, Manchester City, sol bek

22. Jurriën Timber, Arsenal, sağ bek

23. Jan Paul van Hecke, Tottenham Hotspur, stoper

24. João Pedro, Chelsea, forvet

25. Cole Palmer, Chelsea, hücum orta saha

26. Phil Foden, Manchester City, hücum orta saha

27. Pascal Gross, Brighton, orta saha

28. Alexander Isak, Liverpool, forvet

29. Youri Tielemans, Manchester United, orta saha

30. Cody Gakpo, Liverpool, kanat

Liverpool'dan Wirtz 47. sırada.

Liverpool'dan Wirtz 47. sırada.

Listenin son yirmi sırasında üç kaleci yer aldı. Arsenal'den David Raya otuz dördüncü, Chelsea'den Emiliano Martínez otuz beşinci, Brighton'dan Bart Verbruggen otuz altıncı sırada bulunuyor. Liverpool'un hücum orta sahası Florian Wirtz kırk yedinci, Arsenal'den Kai Havertz kırk dördüncü oldu. Aston Villa'nın rekor transferi Johan Manzambi ile Liverpool'dan Jérémy Jacquet, Premier Lig kariyerlerine yaptıkları etkili başlangıçla ilk 50'ye girmeyi başardı.

Sakatlığı bulunan futbolcular listeye alınmadı. Arsenal'den William Saliba, Liverpool'dan Hugo Ekitike ve Bournemouth'tan Alex Scott bu yüzden sıralamada yok. Liverpool'un yeni transferi Bradley Barcola da Premier Lig'de forma giydiği maçlarda önemli bir etki gösteremediği için dışarıda kaldı.

31. Adam Wharton, Crystal Palace, orta saha

32. Ezri Konsa, Arsenal, stoper

33. Lisandro Martínez, Manchester United, stoper

34. David Raya, Arsenal, kaleci

35. Emiliano Martínez, Chelsea, kaleci

36. Bart Verbruggen, Brighton, kaleci

37. Matheus Nunes, Manchester City, sağ bek

38. Diogo Dalot, Manchester United, sağ bek

39. Ryan Gravenberch, Liverpool, defansif orta saha

40. Pedro Neto, Chelsea, kanat

41. Daniel Muñoz, Nottingham Forest, sağ bek

42. Jérémy Jacquet, Liverpool, stoper

43. Morgan Rogers, Chelsea, hücum orta saha

44. Kai Havertz, Arsenal, forvet

45. Matheus Cunha, Manchester United, forvet

46. Johan Manzambi, Aston Villa, hücum orta saha

47. Florian Wirtz, Liverpool, hücum orta saha

48. Sávio, Tottenham Hotspur, kanat

49. Anton Stach, Leeds United, merkez orta saha

50. Thierno Barry, Everton, forvet

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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