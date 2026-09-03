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Dersler Yeniden Başlamadan Üniversiteli Gençlere Özel 8 Etkinlik Önerisi

etiket Dersler Yeniden Başlamadan Üniversiteli Gençlere Özel 8 Etkinlik Önerisi

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
03.09.2026 - 20:01
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Yoğun bir dönem sizi bekliyor! Dersleri dinle, notları tut, ödevleri ve sunumları yap, vize ve finallere çalış... Ders dönemi başladığında çok fazla etkinliğe gitme imkânı bulunamıyor. Ama merak etmeyin! Dersler başlamadan önce gidebileceğiniz harika etkinlikleri sizin için topladık. Gelin, birlikte bakalım!

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1. Tan Taşçı “Senden de Benden Var” Turnesi

1. Tan Taşçı “Senden de Benden Var” Turnesi

Duygusal şarkı sözleri, etkileyici besteleri ve kendine has yorumlarıyla birçok gencin kalbine dokunan Tan Taşçı’nın konserine gidebilirsiniz! Hem yeni şarkıları hem de herkesin bildiği eski şarkılarıyla hayranlarına büyülü bir ortam oluşturuyor. Ankara’dan başlayıp Kayseri’ye kadar uzanan bir turne olacak. 

Duygusal ve nostaljik anlar yaşamak istiyorsanız 3 Eylül ile 10 Ekim arasında olacak konserlerine buradan bakabilirsiniz!

2. Four Seasons Hotel Bosphorus

2. Four Seasons Hotel Bosphorus

Derslerin stresine girmeden önce romantik bir akşam yemeği ya da keyifli bir brunch yapmak istiyorsanız kesinlikle Four Seasons Hotel Bosphorus etkinliklerine bakmalısınız. Zarif, sakin ve lüks atmosferiyle ruhunuza dokunarak huzuru bulmanızı sağlayabilir. 

Eğer partnerinizle unutulmaz anlar yaşamak istiyorsanız 30 Eylül’e kadar olan biletlere buradan bakabilirsiniz!

3. Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi – Hissikablelvuku

3. Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi – Hissikablelvuku

Her ayın son cumartesi günü düzenlenen ve farklı müzisyenleri ağırlayan bir konser serisi... Bu sefer karşınızda Hissikablelvuku olacak! Beykoz’un doğal atmosferinde ve Kundura’nın etkileyici yapısında gerçekleşen bu seride samimi bir ortam oluşturulmak hedefleniyor. 

Makamsal ezgileri, doğaçlamaları, rock’ı, cazı, afrobeati, kısacası birçok müzik türünü seven gençler için 26 Eylül, saat 21.00’de gerçekleşecek etkinliğin biletlerini buradan alabilirsiniz!

4. Anyma Presents AEDEN

4. Anyma Presents AEDEN

Elektronik müziğin sınırlarını aşıp yeniden tanımlayan Anyma İstanbul’da! Müziğinin yanı sıra görsel açıdan da tüyleri diken diken eden bir sahneye sahip. Teknoloji ve hikâyeyi bir araya getirerek sizlere apayrı bir deneyim sunabilir. 

Eğer hem eğlenmek hem de büyülenmek istiyorsanız Ataköy Marina Arena’da 12 Eylül saat 16.00’da başlayacak etkinliğin biletlerine buradan bakabilirsiniz!

5. Sertab Erener

5. Sertab Erener

Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri... Unutulmaz hitleri ve sevilen şarkılarını bir araya getirerek gerçekleştireceği bu konser size unutulmaz anlar yaşatabilir! 

Harbiye Açıkhava’nın büyüleyici atmosferinde etkileyici bir ses dinlemek istiyorsanız 4-5 Eylül, saat 21.00’de başlayacak olan etkinliğin biletlerine buradan bakabilirsiniz!

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6. Fazıl Say Jazz Quintet

6. Fazıl Say Jazz Quintet

Piyano, flüt, saksafon, davul ve vokalin bir araya geldiği o yer! Burada sadece müzikal bir deneyim değil, aynı zamanda düşünsel bir derinlik de olacak. Doğu ve Batı arasında kurulan kültürel bir köprü olmanın yanı sıra toplumsal meseleler için de farkındalık oluşturmak hedefleniyor. 

Bu duygusal yolculuk 2 Eylül ile 27 Eylül arasında sürecek. Biletleri buradan alabilirsiniz!

7. Festibağ

7. Festibağ

İki gün sürecek olan bu festival; müzik, sanat ve lezzet dolu anlar sunacak! Doğayla iç içe olacağınız bir ortamda yeni tatlar keşfederek müziğin ritmine kendinizi bırakabilirsiniz. Swissotel The Bosphorus – Chalet Garden’da iki gün sürecek olan etkinlik saat 15.00’te başlayacak! 

12 Eylül’de Dolu Kadehi Ters Tut, Deniz Özdoğru, Soul Grinders, Doğu Civcik ve Doğa Aydeniz; 

13 Eylül’de ise Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın, Mansur Ark, Yonca Evcimik, DJ Hakan Küfündür, Yeni Türkü, Deniz Senyer ve Konuralp sahnede olacak! Biletleri buradan alabilirsiniz.

8. Cem İşçiler Stand-up Gösterisi

8. Cem İşçiler Stand-up Gösterisi

Sevilen komedyenlerden Cem İşçiler’in gösterisine gidebilirsiniz! Bu gösteride Cem'in mizah anlayışı, gözlem yeteneği ve seyirciyle kurduğu iletişim sayesinde keyifli anlar yaşayabilirsiniz. 

26 Ağustos, saat 20.30’da Sahne Beylerbeyi’nde olacak. Biletleri buradan alabilirsiniz!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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