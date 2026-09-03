Dersler Yeniden Başlamadan Üniversiteli Gençlere Özel 8 Etkinlik Önerisi

Derslerin stresine girmeden önce romantik bir akşam yemeği ya da keyifli bir brunch yapmak istiyorsanız kesinlikle Four Seasons Hotel Bosphorus etkinliklerine bakmalısınız. Zarif, sakin ve lüks atmosferiyle ruhunuza dokunarak huzuru bulmanızı sağlayabilir.

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