Dersler Yeniden Başlamadan Üniversiteli Gençlere Özel 8 Etkinlik Önerisi
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Yoğun bir dönem sizi bekliyor! Dersleri dinle, notları tut, ödevleri ve sunumları yap, vize ve finallere çalış... Ders dönemi başladığında çok fazla etkinliğe gitme imkânı bulunamıyor. Ama merak etmeyin! Dersler başlamadan önce gidebileceğiniz harika etkinlikleri sizin için topladık. Gelin, birlikte bakalım!
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1. Tan Taşçı “Senden de Benden Var” Turnesi
2. Four Seasons Hotel Bosphorus
3. Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi – Hissikablelvuku
4. Anyma Presents AEDEN
5. Sertab Erener
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6. Fazıl Say Jazz Quintet
7. Festibağ
8. Cem İşçiler Stand-up Gösterisi
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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