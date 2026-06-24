Ders Kitapları Yeniden Yazılabilir! Yerin Altında 'İmkansız' Depremler Oluyor, Bilim Dünyası Şaşkın

Soğuk ve sert kayaların aniden kırılarak enerjiyi açığa çıkarmasıyla kasabalar ve şehirler sarsılır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah ve Wyoming eyaletlerinin metrelerce altında meydana gelen sismik olaylar, yeraltının derinliklerindeki kuralların sanıldığından çok daha farklı işlediğini gösteriyor. Geleneksel sismolojiye göre, aşırı basınç ve sıcaklığın hüküm sürdüğü manto tabakasında kayaların aniden kırılması yerine yavaşça şekil değiştirmesi gerekirken, son araştırmalar bu bölgede tam anlamıyla gerçek depremlerin yaşandığını kanıtladı. Üstelik bu sarsıntıların bir ölçüm hatası değil, Amerika kıtasının derinliklerinde gizlenen sismik bir gerçeklik olduğu ortaya çıktı.

Bu gizemin kökleri, 24 Şubat 1979'da Utah'ın Randolph kasabası yakınlarında kaydedilen 3.8 büyüklüğündeki bir depreme kadar uzanıyor. O dönemde uzmanları şaşkına çeviren en önemli detay, sarsıntının deniz seviyesinin yaklaşık 94 kilometre altında, yani yer kabuğunun çok ötesinde meydana gelmiş olmasıydı. Yıllarca süren tartışmaların ardından, sismik kayıtların modern yöntemlerle yeniden incelenmesi sonucunda bu depremin münferit bir olay olmadığı anlaşıldı. 1979'dan günümüze kadar olan verileri tarayan bilim insanları, yer kabuğu ile manto tabakasını ayıran 'Moho' sınırının çok altında gerçekleşen tam dokuz farklı manto depremi tespit etti. Bu sarsıntıların sekizi, söz konusu sınırın en az 15 kilometre altında yer alırken, boyutları küçük bir titreşimden 2013 yılında Wyoming'de yaşanan 4.8 büyüklüğündeki bir sarsıntıya kadar değişiklik gösteriyordu.