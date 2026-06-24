Ders Kitapları Yeniden Yazılabilir! Yerin Altında 'İmkansız' Depremler Oluyor, Bilim Dünyası Şaşkın
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
ABD'nin Utah ve Wyoming eyaletlerinin derinliklerinde meydana gelen gizemli sarsıntılar, depremlerin yalnızca yer kabuğunda olabileceğine dair klasik teorileri altüst ediyor. Uzmanlar, aşırı sıcaklık ve basınç nedeniyle kayaların kırılmak yerine esnemesi beklenen manto tabakasında tespit edilen bu olağandışı sismik hareketliliğin sırrını çözmeye çalışıyor.
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Dünya genelinde depremlerin büyük bir kısmı, yeryüzüne nispeten yakın olan yer kabuğunda gerçekleşir.
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Bilim dünyasının konuya olan ilgisi, 10 Eylül 2025'te Utah'ın kuzeydoğusundaki Maeser yakınlarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki yeni bir derin depremle tekrar alevlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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