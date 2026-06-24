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Ders Kitapları Yeniden Yazılabilir! Yerin Altında 'İmkansız' Depremler Oluyor, Bilim Dünyası Şaşkın

Ders Kitapları Yeniden Yazılabilir! Yerin Altında 'İmkansız' Depremler Oluyor, Bilim Dünyası Şaşkın

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2026 - 08:34
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ABD'nin Utah ve Wyoming eyaletlerinin derinliklerinde meydana gelen gizemli sarsıntılar, depremlerin yalnızca yer kabuğunda olabileceğine dair klasik teorileri altüst ediyor. Uzmanlar, aşırı sıcaklık ve basınç nedeniyle kayaların kırılmak yerine esnemesi beklenen manto tabakasında tespit edilen bu olağandışı sismik hareketliliğin sırrını çözmeye çalışıyor.

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Dünya genelinde depremlerin büyük bir kısmı, yeryüzüne nispeten yakın olan yer kabuğunda gerçekleşir.

Dünya genelinde depremlerin büyük bir kısmı, yeryüzüne nispeten yakın olan yer kabuğunda gerçekleşir.

Soğuk ve sert kayaların aniden kırılarak enerjiyi açığa çıkarmasıyla kasabalar ve şehirler sarsılır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah ve Wyoming eyaletlerinin metrelerce altında meydana gelen sismik olaylar, yeraltının derinliklerindeki kuralların sanıldığından çok daha farklı işlediğini gösteriyor. Geleneksel sismolojiye göre, aşırı basınç ve sıcaklığın hüküm sürdüğü manto tabakasında kayaların aniden kırılması yerine yavaşça şekil değiştirmesi gerekirken, son araştırmalar bu bölgede tam anlamıyla gerçek depremlerin yaşandığını kanıtladı. Üstelik bu sarsıntıların bir ölçüm hatası değil, Amerika kıtasının derinliklerinde gizlenen sismik bir gerçeklik olduğu ortaya çıktı.

Bu gizemin kökleri, 24 Şubat 1979'da Utah'ın Randolph kasabası yakınlarında kaydedilen 3.8 büyüklüğündeki bir depreme kadar uzanıyor. O dönemde uzmanları şaşkına çeviren en önemli detay, sarsıntının deniz seviyesinin yaklaşık 94 kilometre altında, yani yer kabuğunun çok ötesinde meydana gelmiş olmasıydı. Yıllarca süren tartışmaların ardından, sismik kayıtların modern yöntemlerle yeniden incelenmesi sonucunda bu depremin münferit bir olay olmadığı anlaşıldı. 1979'dan günümüze kadar olan verileri tarayan bilim insanları, yer kabuğu ile manto tabakasını ayıran 'Moho' sınırının çok altında gerçekleşen tam dokuz farklı manto depremi tespit etti. Bu sarsıntıların sekizi, söz konusu sınırın en az 15 kilometre altında yer alırken, boyutları küçük bir titreşimden 2013 yılında Wyoming'de yaşanan 4.8 büyüklüğündeki bir sarsıntıya kadar değişiklik gösteriyordu.

Bilim dünyasının konuya olan ilgisi, 10 Eylül 2025'te Utah'ın kuzeydoğusundaki Maeser yakınlarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki yeni bir derin depremle tekrar alevlendi.

Bilim dünyasının konuya olan ilgisi, 10 Eylül 2025'te Utah'ın kuzeydoğusundaki Maeser yakınlarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki yeni bir derin depremle tekrar alevlendi.

Bölgedeki yer kabuğu kalınlığının sadece 40 ila 45 kilometre olduğu bilinmesine rağmen, bu son sarsıntının yüzeyin yaklaşık 65 ila 70 kilometre derinliğinde gerçekleştiği saptandı. Kıtasal manto depremlerinin tipik bir örneği olarak nitelendirilen bu olay, daha önceki derin sarsıntılarla da önemli benzerlikler taşıyordu. Örneğin, yüzeye yakın standart depremlerin aksine hiçbir öncü veya artçı sarsıntı üretmedi ve yaydığı dalgalarda alışılmadık derecede güçlü, yüksek frekanslı bir enerji gözlemlendi.

Peki, bu imkansız gibi görünen depremler nasıl meydana geliyor? Sismologlar, cevabın sarsıntıların konumunda gizli olduğuna inanıyor. Tespit edilen olayların tamamı, Kuzey Amerika'nın jeolojik çekirdeğinin bir parçasını oluşturan eski ve devasa bir kaya kütlesi olan Wyoming Kratonu'nun sınırında toplanıyor. Manto tabakasındaki akışkan madde, milyonlarca yıl boyunca bu sert ve sabit yapının etrafında hareket ettikçe bölgede ciddi bir stres birikimi oluşuyor. İşin en şaşırtıcı yanı ise, bu depremlerin 700 ila 1.000 santigrat dereceyi aşan ve kayaların normal şartlarda sıvılaşıp esnemesi gereken cehennem sıcağı bir ortamda gerçekleşmesi. Araştırmacılar bu durumu, belirli bir noktada ısının aniden kontrolden çıkıp birikmiş enerjiyi hızla serbest bırakması olarak bilinen 'termal kaçak' süreciyle açıklıyor. Ayrıca manto içindeki sıvıların da bu derin yırtılmalara katkıda bulunabileceği düşünülüyor, ancak yeraltının bu karanlık ve sıcak dünyasındaki pek çok sır tam olarak aydınlatılabilmiş değil.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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