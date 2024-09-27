Depremde 96 Kişiye Mezar Olmuştu: Müteahhide Rekor Ceza Geldi

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet, 850 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca cezalardan takdiri indirim hakkı kullanılmadı.