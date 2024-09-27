Depremde 96 Kişiye Mezar Olmuştu: Müteahhide Rekor Ceza Geldi
Depremde 96 Kişiye Mezar Olmuştu: Müteahhide Rekor Ceza Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana’da yıkılan ve toplam 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı’nın davasından bugün karar günüydü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) kaçtı. Alpargün, daha sonra Lefkoşa’da polise teslim olup, KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Adana’ya getirildi. Müteahhit Alpargün’ün 900 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye’den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa’da daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi.
KKTC’den Adana’ya getirilip tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün hakkında Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu müteahhit Alpargün bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Çok sayıda şikayetçi ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün’ü 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim uygulamadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın