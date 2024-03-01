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Depremde Yıkılan Ezgi Apartmanı Davası: Firari Sanıkların Avukatı Ersan Şen’e Mahkemede Büyük Tepki

Depremde Yıkılan Ezgi Apartmanı Davası: Firari Sanıkların Avukatı Ersan Şen’e Mahkemede Büyük Tepki

Kahramanmaraş Ersan Şen
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.03.2024 - 09:29

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yıkılan ve toplam 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davanın duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşmaya 3 tutuku sanık ile birlikte, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları katıldı. Duruşma esnasında, firari sanıkların avukatı Ersan Şen ile diğer sanıkların avukatları arasında tartışma yaşandı.

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Depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı ile ilgili davanın görülen duruşmasında gergin anlar yaşandı.

Depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı ile ilgili davanın görülen duruşmasında gergin anlar yaşandı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma, kimlik tespitlerinin ardından iddianame özetinin okunması ile devam etti. Tutuklu müteahhit Y. A. ve tutuklu sorumlu mühendis M.T. duruşmada hazır bulunurken mimar E.D. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma, kimlik tespitlerinin ardından iddianame özetinin okunması ile devam etti. Tutuklu müteahhit Y. A. ve tutuklu sorumlu mühendis M.T. duruşmada hazır bulunurken mimar E.D. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık avukatları tarafında Av. Ersan Şen, müşteki tarafında Av. Rezan Epözdemir ve Kahramanmaraş Barosu Başkanı M. Burak Gül ve Tutar Yapı Sitesi ile Ekim Apartmanı davalarının avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatları tarafında Av. Ersan Şen, müşteki tarafında Av. Rezan Epözdemir ve Kahramanmaraş Barosu Başkanı M. Burak Gül ve Tutar Yapı Sitesi ile Ekim Apartmanı davalarının avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; hem sanık avukatları hem de hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları, Ersan Şen’e tepki gösterdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; hem sanık avukatları hem de hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları, Ersan Şen’e tepki gösterdi.

Kaynak

Sanık avukatı Ersan Şen "Duruşma naklen yayınlanıyor, tweetler atılıyor" tepkisi üzerine tansiyon yükseldi. Müşteki tarafı bu iddiaya karşı çıkarken Av. Epözdemir "Duruşma salonundan ses ve görüntü aktarımı yapılmadığı sürece paylaşımlar bu biçimde değerlendirilemez" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Ersan Şen "Duruşma naklen yayınlanıyor, tweetler atılıyor" tepkisi üzerine tansiyon yükseldi. Müşteki tarafı bu iddiaya karşı çıkarken Av. Epözdemir "Duruşma salonundan ses ve görüntü aktarımı yapılmadığı sürece paylaşımlar bu biçimde değerlendirilemez" ifadelerini kullandı.
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Başka bir kayıp yakını avukatı "Duruşmanın takip edilmesinden Rezan Epözdemir rahatsız olmuyor da, Ersan Şen neden rahatsız oluyor? Biz rahatsız olmuyoruz. Siz rahatsız oluyorsunuz; çünkü kaçakları savunduğunuz için çekiniyorsunuz" demesiyle münakaşa yaşandı.

Başka bir kayıp yakını avukatı "Duruşmanın takip edilmesinden Rezan Epözdemir rahatsız olmuyor da, Ersan Şen neden rahatsız oluyor? Biz rahatsız olmuyoruz. Siz rahatsız oluyorsunuz; çünkü kaçakları savunduğunuz için çekiniyorsunuz" demesiyle münakaşa yaşandı.

Savunması sonrası M.T.’ye sanık avukatı Ersan Şen sorular yöneltti. Şen’in sorularına hem M.T.’nin avukatı hem de müşteki avukatları “Bunlar soru değil yorum” diyerek tepki gösterdi.

Savunması sonrası M.T.’ye sanık avukatı Ersan Şen sorular yöneltti. Şen’in sorularına hem M.T.’nin avukatı hem de müşteki avukatları “Bunlar soru değil yorum” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine M.T.'nin avukatı ile Ersan Şen arasında tartışma yaşandı. Avukat, Şen’e “Burası televizyon programı değil Ersan Şen. Duruşma salonundasınız, moderatör eşliğinde yapılan bir tartışma programında değilsiniz. Avukatı olduğunuz firari sanıkları getirin de biz de onlara böyle sorular soralım” dedi.

Bunun üzerine M.T.'nin avukatı ile Ersan Şen arasında tartışma yaşandı. Avukat, Şen’e “Burası televizyon programı değil Ersan Şen. Duruşma salonundasınız, moderatör eşliğinde yapılan bir tartışma programında değilsiniz. Avukatı olduğunuz firari sanıkları getirin de biz de onlara böyle sorular soralım” dedi.

Ersan Şen ise “Kaçakları yakalamaz bizim işimiz değil. Devletin jandarması var, polisi var. Siz her kaçak müvekkilinizi getirip teslim ediyor musunuz” diye sordu.

Ersan Şen ise “Kaçakları yakalamaz bizim işimiz değil. Devletin jandarması var, polisi var. Siz her kaçak müvekkilinizi getirip teslim ediyor musunuz” diye sordu.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında iddianamesinde, bilirkişi raporuyla kolon kestiği belirlenen Kervan Pastanesi'nin sahipleri hakkında 876'şar yıllık hapis cezası istendi. Ancak firar eden Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hala aranırken, ikilinin avukatlığını Ersan Şen üstelenmişti. Müvekkillerinin masum olduğuna inandığını söyleyen Şen, 'Ben zor işlerin adamıyım' diyerek kendini savunmuştu.

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