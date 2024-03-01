Depremde Yıkılan Ezgi Apartmanı Davası: Firari Sanıkların Avukatı Ersan Şen’e Mahkemede Büyük Tepki

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yıkılan ve toplam 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davanın duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşmaya 3 tutuku sanık ile birlikte, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları katıldı. Duruşma esnasında, firari sanıkların avukatı Ersan Şen ile diğer sanıkların avukatları arasında tartışma yaşandı.