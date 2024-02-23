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Deprem Korkuttu: Gemlik'te Deprem Anı Kameralara Yansıdı

Deprem Korkuttu: Gemlik'te Deprem Anı Kameralara Yansıdı

Bursa AFAD
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.02.2024 - 19:41

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yurttaşı korkuttu. 

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Deprem anında yaşanan panik kameralara yansıdı.

Deprem anında yaşanan panik kameralara yansıdı.

AFAD’a göre merkez üssü Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu.

AFAD’a göre merkez üssü Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu.

Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olduğu bildirildi. Kısa süren sarsıntı, yurttaşların panik yaşamasının önüne geçti.

Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olduğu bildirildi. Kısa süren sarsıntı, yurttaşların panik yaşamasının önüne geçti.

İşte o anlar:

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