Deprem Korkuttu: Gemlik'te Deprem Anı Kameralara Yansıdı
Deprem Korkuttu: Gemlik'te Deprem Anı Kameralara Yansıdı
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Deprem anında yaşanan panik kameralara yansıdı.
AFAD’a göre merkez üssü Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem korkuttu.
Verilere göre derinliği 10.86 kilometre olduğu bildirildi. Kısa süren sarsıntı, yurttaşların panik yaşamasının önüne geçti.
İşte o anlar:
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