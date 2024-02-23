6 Yaşındaki Gelin Skandalı Davasında Yeni Gelişme: Sanıklar Yeniden Yargılanacak

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları Türkiye'yi ayağı kaldırmış ve günlerce konuşulmuştu. Davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.