Denizi Yok Ama Ziyaretçisi Çok: Kalabalıktan Kaçanlar Dursunbey'in Ormanlarına Akıyor

Dursunbey Belediyesi'nin ilk üç etabın ardından hayata geçirdiği 4. etap, Suçıktı'nın üst bölümünü kapsıyor. Toplam 7 bin metrekarelik alanın yaklaşık 5 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi. Burada çocuk oyun alanları, teleferik tarzı bir oyun sistemi ve 8x14 metrelik bir mini halı saha yer alıyor.

Yeni bölümde ayrıca kapalı piknik masaları, çim amfi, yürüyüş yolları, seyir terası ve 32 metrekarelik 'Suçıktı Al-Götür Kafe' bulunuyor. Aydınlatma sistemi sayesinde alan akşam saatlerinde de kullanılabiliyor. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yeni etabın ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirterek doğal çevreyi korurken ailelerin vakit geçirebileceği alanlar eklemeyi hedeflediklerini söyledi.