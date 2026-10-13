Denizi Yok Ama Ziyaretçisi Çok: Kalabalıktan Kaçanlar Dursunbey'in Ormanlarına Akıyor
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde deniz yok ama hafta sonları ilçeye yönelen doğasever sayısı az değil. Kalabalık sahillerden ve yüksek tatil maliyetlerinden kaçanlar, çam ve meşe ormanlarıyla çevrili bu ilçeyi tercih ediyor. Rotanın en çok uğrak yeri, asırlık çınarların gölgesindeki Suçıktı Mesire Alanı. Ağustosta hizmete giren yeni etabıyla alan aileler için daha da cazip bir hal aldı.
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Kayalıklardan fışkıran kaynak suyu alanı yazın serin tutuyor
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Ağustosta açılan 4. etap 7 bin metrekarelik yeni bir yaşam alanı getirdi
Ormanlar, yaylalar ve yürüyüş parkurları ilçeyi tamamlıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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