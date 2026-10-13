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Denizi Yok Ama Ziyaretçisi Çok: Kalabalıktan Kaçanlar Dursunbey'in Ormanlarına Akıyor

Denizi Yok Ama Ziyaretçisi Çok: Kalabalıktan Kaçanlar Dursunbey'in Ormanlarına Akıyor

Balıkesir Gezilecek Yerler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 14:46
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde deniz yok ama hafta sonları ilçeye yönelen doğasever sayısı az değil. Kalabalık sahillerden ve yüksek tatil maliyetlerinden kaçanlar, çam ve meşe ormanlarıyla çevrili bu ilçeyi tercih ediyor. Rotanın en çok uğrak yeri, asırlık çınarların gölgesindeki Suçıktı Mesire Alanı. Ağustosta hizmete giren yeni etabıyla alan aileler için daha da cazip bir hal aldı.

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Kayalıklardan fışkıran kaynak suyu alanı yazın serin tutuyor

Kayalıklardan fışkıran kaynak suyu alanı yazın serin tutuyor

Suçıktı, ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıkta. Adını kayalıklardan fışkıran doğal kaynak suyundan alıyor. Şırıl şırıl akan su, sıcak yaz günlerinde alanın havasını serinleterek adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Su kenarında asırlık çınarların gölgesine kurulan oturma alanları, ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği köşeler arasında.

Dere boyunca uzanan ahşap köprüler ve yürüyüş yolları da alanın karakterini belirliyor. Hafta sonları çevre illerden gelen aileler ve doğaseverler mesire alanını doldurduğunda binlerce kişilik bir yoğunluk oluşuyor. Kesin bir ziyaretçi sayısı paylaşılmış değil ama özellikle bahar ve yaz aylarında gelenlerin sayısı dikkat çekiyor.

Ağustosta açılan 4. etap 7 bin metrekarelik yeni bir yaşam alanı getirdi

Ağustosta açılan 4. etap 7 bin metrekarelik yeni bir yaşam alanı getirdi

Dursunbey Belediyesi'nin ilk üç etabın ardından hayata geçirdiği 4. etap, Suçıktı'nın üst bölümünü kapsıyor. Toplam 7 bin metrekarelik alanın yaklaşık 5 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlendi. Burada çocuk oyun alanları, teleferik tarzı bir oyun sistemi ve 8x14 metrelik bir mini halı saha yer alıyor.

Yeni bölümde ayrıca kapalı piknik masaları, çim amfi, yürüyüş yolları, seyir terası ve 32 metrekarelik 'Suçıktı Al-Götür Kafe' bulunuyor. Aydınlatma sistemi sayesinde alan akşam saatlerinde de kullanılabiliyor. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yeni etabın ilçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacağını belirterek doğal çevreyi korurken ailelerin vakit geçirebileceği alanlar eklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Ormanlar, yaylalar ve yürüyüş parkurları ilçeyi tamamlıyor

Ormanlar, yaylalar ve yürüyüş parkurları ilçeyi tamamlıyor

Dursunbey'in cazibesi yalnızca Suçıktı'dan ibaret değil. İlçenin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 70'i çam ve meşe ormanlarıyla kaplı. Alaçam Dağları serin dağ havası, kamp alanları ve ahşap yayla evleriyle konaklama imkanı sunuyor. Misya yürüyüş parkurları ise farklı zorluk seviyelerinde rotalar arayan doğa yürüyüşçülerini bekliyor.

Saz Mesire Yeri, Aşağımusalar Ilıcası, tarihi çarşı ve Çarşı Camii de gezi listesine eklenebilecek diğer duraklar. İlçenin kültürel kimliğinde yer alan Barana geleneği ve kırsal yaşama duyulan ilgi, Dursunbey'i kıyıdaki kalabalığa ve pahalı tatil seçeneklerine alternatif arayanlar için daha da çekici kılıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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