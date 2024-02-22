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Değişim Gerek: Sıkıldım Buralardan Diyenlerin Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

etiket Değişim Gerek: Sıkıldım Buralardan Diyenlerin Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 08:01

Uzun yolculukları kim sevmez ki? Bu yolda size eşlik edecek şarkıları derledik. İyi dinlemeler!!

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1. Göksel - Denize Bıraksam

2. Kalben - Sadece

3. Emir Can İğrek – Nalan

4. Leyla The Band - Yokluğunda

5. Kaan Boşnak - Bırakma Kendini

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6. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme ft. Sedef Sebüktekin

7. Selin - Yalancı Bahar

8. Jabbar - Cesaretsizce Olmuyor

9. Yüksek Sadakat - Kafile

10. Madrigal - Seni Dert Etmeler

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11. Mabel Matiz - Fırtınadayım

12. Mor ve Ötesi - Cambaz

13. Sezen Aksu - Ben de Yoluma Giderim

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