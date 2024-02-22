Değişim Gerek: Sıkıldım Buralardan Diyenlerin Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Değişim Gerek: Sıkıldım Buralardan Diyenlerin Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Uzun yolculukları kim sevmez ki? Bu yolda size eşlik edecek şarkıları derledik. İyi dinlemeler!!
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1. Göksel - Denize Bıraksam
2. Kalben - Sadece
3. Emir Can İğrek – Nalan
4. Leyla The Band - Yokluğunda
5. Kaan Boşnak - Bırakma Kendini
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6. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme ft. Sedef Sebüktekin
7. Selin - Yalancı Bahar
8. Jabbar - Cesaretsizce Olmuyor
9. Yüksek Sadakat - Kafile
10. Madrigal - Seni Dert Etmeler
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11. Mabel Matiz - Fırtınadayım
12. Mor ve Ötesi - Cambaz
13. Sezen Aksu - Ben de Yoluma Giderim
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