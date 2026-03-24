Death Metal’de Growl Tekniğiyle Fark Yaratan Vokalistler

Matt McGachy, death metal’in hızına ayak uydurabilen nadir vokalistlerden. Growl ve scream arasında yaptığı ani geçişler, şarkılara dinamik bir yapı kazandırıyor. Sesi hem derin hem de keskin olabiliyor, bu da onu çok yönlü bir vokalist yapıyor. Cryptopsy’nin karmaşık ritmik yapısında kaybolmadan öne çıkabilmek ciddi bir başarı! Growl’un sadece brutal değil, aynı zamanda teknik bir performans olduğunu da gösteriyor.