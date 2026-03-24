Death Metal’de Growl Tekniğiyle Fark Yaratan Vokalistler

İrem Coşkun
24.03.2026 - 17:01

Death metal dışarıdan bakınca öylesine bir bağırtı gibi algılanabiliyor ama işin gerçeği o kadar basit değil. Growl dediğimiz teknik ciddi nefes kontrolü, diyafram kullanımı ve dayanıklılık istiyor. Yanlış teknikle iki prova sonra ses gider; doğru teknikle yıllarca sahne kaldırırsın! Bu listedeki isimler de kendilerine has vokalleriyle fark yaratıyor. Hadi bakalım, brutal vokalin hakkını veren isimlere birlikte bakalım. 👇

1. George “Corpsegrinder” Fisher

Cannibal Corpse'un vokali George Fisher bu tekniğin öncü isimlerinden biri. Sesi hem çok derin hem de şaşırtıcı derecede net! Uzun yıllardır aynı güçte performans sergilemesi tamamen sağlam tekniği sayesinde. Sahne performansı da en az sesi kadar meşhur, enerjisi hiç düşmüyor. Cannibal Corpse gibi ekstrem bir grubun yükünü bu kadar uzun süre taşımak zaten başlı başına olay!

2. Phil Bozeman

Phil Bozeman’ın en büyük artısı çeşitlilik. Dip growl’dan daha tiz scream’lere geçişi oldukça rahat bir şekilde yapıyor. Sadece tek tip brutal yapmıyor, şarkının havasına göre ton değiştiriyor. Bu da Whitechapel’i tekdüzelikten kurtarıyor. Canlı performanslarda da stüdyo kalitesini koruyabilmesi önemli bir artı.

3. Frank Mullen

Suffocation'ın vokali Frank Mullen daha klasik bir brutal tona sahip. Onun vokali teknik death metal’in karmaşık yapısına rağmen asla kaybolmuyor. Daha boğuk ve yoğun bir growl tarzı var. Suffocation’ın sert ve teknik rifleriyle mükemmel bir uyum yakalıyor.

4. John Tardy

John Tardy’nin vokali klasik death metal kalıplarının biraz dışında. Daha hırıltılı ve kendine has bir tonu var. Teknikten çok karakter ön planda diyebiliriz ama o karakter zaten başlı başına bir teknik disiplin gerektiriyor. Tardy'nin sesi, Obituary’nin karanlık ve ağır temposuna mükemmel uyum sağlıyor. “Karakteristik vokal” denince akla gelen ilk isimlerden.

5. Alex Terrible

Alex Terrible sosyal medyada viral olan “canavar growl” videolarıyla geniş kitlelere ulaştı. Onun derinden gelen guttural tonunu duyunca 'Bu ses bir insandan mı çıkıyor? diyorsun! Ama işin arkasında ciddi bir teknik ve nefes kontrolü var. Slaughter to Prevail’in modern deathcore sound’unu daha da sertleştiriyor. Yeni nesil brutal vokalistler arasında en dikkat çeken isimlerden biri kesinlikle o!

6. Matt McGachy

Matt McGachy, death metal’in hızına ayak uydurabilen nadir vokalistlerden. Growl ve scream arasında yaptığı ani geçişler, şarkılara dinamik bir yapı kazandırıyor. Sesi hem derin hem de keskin olabiliyor, bu da onu çok yönlü bir vokalist yapıyor. Cryptopsy’nin karmaşık ritmik yapısında kaybolmadan öne çıkabilmek ciddi bir başarı! Growl’un sadece brutal değil, aynı zamanda teknik bir performans olduğunu da gösteriyor.

7. Hernan “Eddie” Hermida

Hernan Hermida, brutal growl ile metalcore scream’ini harmanlayan bir çizgide duruyor. Derin guttural tonlardan tiz çığlıklara geçişi oldukça akıcı. Sahne enerjisi, vokal gücüyle birleşince ortaya oldukça agresif bir performans çıkıyor. All Shall Perish döneminde sesini sonuna kadar zorlayan ama kontrolü kaybetmeyen bir profil çizdi. Growl tekniğinin önemli temsilcilerinden biri!

8. Vince Matthews

Vince Matthews’ın vokali, politik ve sert sözlerin etkisini iki katına çıkarıyor. Derin ve güçlü growl tonu, Dying Fetus’un yoğun rifleriyle birleşince ortaya oldukça etkili bir atmosfer çıkıyor. Sesi oldukça net ve ritmik, bu da teknik geçişlerde avantaj sağlıyor. Onun growl tekniği için “duvar gibi” desek abartmış olmayız!

9. Maurizio Iacono

Maurizio Iacono’nun vokali daha modern bir brutal ton taşıyor. Derin growl’ları güçlü ama aynı zamanda net bir artikülasyona sahip. Kataklysm’in melodik dokunuşlarıyla sert vokali arasında iyi bir denge kuruyor. Sahne karizması da cabası! Sadece ses değil, duruşu da fark yaratıyor. Growl’un hem yıkıcı hem kontrollü olabileceğini gösteren isimlerden.

10. Barney Greenway

Barney Greenway, ekstrem vokalin yaşayan efsanesi gibi! Grindcore ve death metal arasında gidip gelen vokal tekniği, hız ve agresyon açısından üst düzey! Tiz çığlıklar ile derin growl’lar arasında neredeyse kusursuz bir geçiş yapıyor. Napalm Death’in kaotik yapısına rağmen vokali hep ön planda kalıyor. Growl’un sınırlarını zorlayan isimlerden biri kesinlikle o!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
