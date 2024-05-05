Damar Damar Üstüne: İçindeki Arabeski Durduramayanların Dinledikçe Dinleyeceği 13 Muhteşem Şarkı
Damar Damar Üstüne: İçindeki Arabeski Durduramayanların Dinledikçe Dinleyeceği 13 Muhteşem Şarkı
Kimi zaman zıplayıp dans ederiz kimi zaman arabeske bağlarız. İşte tam da arabeske bağladığımız o anlarda imdadınıza yetişecek o playlist burada!
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1. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın
2. İbrahim Erkal - Sevme
3. Müslüm Gürses - Unutamadım
4. Bergen - Seni Kalbimden Kovdum
5. İbrahim Tatlıses - Eyvah Neye Yarar
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6. Ferdi Tayfur - Bana Sor
7. Ebru Gündeş - Vakitsiz Geldin
8. Sakiler & Berkay - Yalanı Bırak
9. Semicenk - İlkbaharım Kışa Döndü
10. Linet - Al Gece Yarılarımı Benden
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11. Hakan Taşıyan - Hasret Bana
12. Selami Şahin - Tanımam Senden Başka
13. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim
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