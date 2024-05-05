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Damar Damar Üstüne: İçindeki Arabeski Durduramayanların Dinledikçe Dinleyeceği 13 Muhteşem Şarkı

etiket Damar Damar Üstüne: İçindeki Arabeski Durduramayanların Dinledikçe Dinleyeceği 13 Muhteşem Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 15:16

Kimi zaman zıplayıp dans ederiz kimi zaman arabeske bağlarız. İşte tam da arabeske bağladığımız o anlarda imdadınıza yetişecek o playlist burada!

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1. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın

2. İbrahim Erkal - Sevme

3. Müslüm Gürses - Unutamadım

4. Bergen - Seni Kalbimden Kovdum

5. İbrahim Tatlıses - Eyvah Neye Yarar

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6. Ferdi Tayfur - Bana Sor

7. Ebru Gündeş - Vakitsiz Geldin

8. Sakiler & Berkay - Yalanı Bırak

9. Semicenk - İlkbaharım Kışa Döndü

10. Linet - Al Gece Yarılarımı Benden

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11. Hakan Taşıyan - Hasret Bana

12. Selami Şahin - Tanımam Senden Başka

13. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

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