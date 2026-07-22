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“Daha Önce Bunsuz Nasıl Yaşıyormuşum?” Dedirtecek 10 Teknolojik Ürün

etiket “Daha Önce Bunsuz Nasıl Yaşıyormuşum?” Dedirtecek 10 Teknolojik Ürün

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 13:01
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Teknolojik aletler hayatımızı çok kolaylaştırdı. Ama aralarından bazıları var ki onlar olmadan gerçekten hayat nasıl devam ediyormuş insan şaşıyor. Hayatımızda yokken nasıl yaşadığımıza şaşırdığımız teknolojik ürünler neler?

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1. Philips OneUp Elektrikli Mop 5000 Serisi

1. Philips OneUp Elektrikli Mop 5000 Serisi

Geleneksel paspasları rafa kaldıran Philips OneUp Elektrikli Mop evde işleri çok kolaylaştırıyor. Bakterilere karşı da etkili mop günlük temizlik için ideal. 2 ayrı ıslaklık ayarı olduğu için farklı zeminlerde rahatça kullanılıyor. Her zaman temiz suyla sildiği için evin hep mis gibi oluyor.

2. Robot Süpürge

Robot süpürgeler yokken ev süpürmek tam bir eziyetti. Temizlik için her gün süpürge açıp evi süpürmek çoğu insanın en sevmediği işti. Ama robot süpürge ile artık yerimizden bile kalkmadan evi süpürebiliyoruz.

3. Philips Hava Temizleyici 3000i Serisi

3. Philips Hava Temizleyici 3000i Serisi

Evde görünmeyen tozlar, polenler ya da kötü kokular yaşamayı çok zorlaştırıyor. Bu yüzden Philips Hava Temizleyici 3000i Serisi evinde olduğunda havan çok daha temiz. Havayı bakteri, virüs ve alerjenlerden arındırdığı için özellikle çocuklu evlerin en büyük ihtiyacı. Bu temizleyici 20 ㎡'lik odayı 6 dakikada temizleyebiliyor.

4. Kablosuz Kulaklık

Kablolu kulaklıklar sürekli dolanıyor ve karışıyor. O yüzden kablosuz kulaklıkların çıkması herkesi rahatlattı. Kulaklığı takıp her işi yapmak mümkün olduğu için hayatı çok kolaylaştırdılar. Küçük gibi görünse de bize önemli bir özgürlük sağladı.

5. Philips Azur 8000 Serisi

5. Philips Azur 8000 Serisi

Ütü yapmak evde en sevilmeyen işlerden. Philips Azur 8000 Serisi ütü işini çok kolaylaştırıyor. 3000 W gücü olan ütü şok buharı ile en inatçı kırışıklıklara karşı bile etkili. Akıllı otomatik buhar teknolojisi sayesinde ütü yapmak artık çok daha zahmetsiz.

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6. Akıllı Tartı

Normal tartılar kiloyu gösteriyor ama akıllı tartılar vücudumuzda olan her şeyi gösteriyor. Kas kütlesinden yağ oranına her şeyi görebiliyoruz. Verileri telefon uygulamasına aktardığı için istediğimiz zaman bakmamız da mümkün.

7. Powerbank

Telefonun şarjı bitince şarj etmenin en kolay yolu powerbankler. Dışarıda priz arama derdini bitiren powerbankler hayatımızı en kolaylaştıranlardan. Küçük oldukları için çantaya atıp her yere götürülebiliyor.

8. Akıllı Ampuller

Telefonla kontrol edilebilen akıllı ampuller sayesinde yerinden kalkmadan evin ışığını değiştirmek mümkün. Ortamın atmosferine uygun şekilde ışığı oturduğun yerden değiştirebiliyorsun. Enerji tasarrufu sağlaması da artısı elbette.

9. Elektrikli Diş Fırçası

Manuel diş fırçalarına göre elektrikli diş fırçaları dişlerin daha temiz olmasını sağlıyor. Farklı basınç ayarları ile dişlerini en uygun şekilde fırçalıyor. Hayatımızı kolaylaştıran elektrikli diş fırçası ile hem daha zahmetsiz hem de daha temiz bakım yapabiliyoruz.

10. Akıllı Saat

Telefonlardan sonra akıllı saatler de hayatımızı çok kolaylaştırdı. Telefondan yapılabilecek çoğu şeyi akıllı saat üzerinden yapmak mümkün. Sağlık verilerini yakından takip ediyor. Bunun yanında mesajlaşılabiliyor, hatta ödeme bile yapılabiliyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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