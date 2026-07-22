“Daha Önce Bunsuz Nasıl Yaşıyormuşum?” Dedirtecek 10 Teknolojik Ürün

Kablolu kulaklıklar sürekli dolanıyor ve karışıyor. O yüzden kablosuz kulaklıkların çıkması herkesi rahatlattı. Kulaklığı takıp her işi yapmak mümkün olduğu için hayatı çok kolaylaştırdılar. Küçük gibi görünse de bize önemli bir özgürlük sağladı.