Daha 17'de Abisi Rolünde: Çağan Efe Ak'ın, Kardeşi Rolündeki Ata Yaşat'tan 5 Yaş Küçük Olduğu Ortaya Çıktı
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Kanal D'nin yaz dizisi Daha 17 kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Pazar akşamları ekrana gelen dizi, gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla kısa sürede pazar günlerinin en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Dizide abi-kardeş olan Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat'ın yaşları ise gündem oldu. Dizide abi rolündeki Çağan Efe Ak'ın Ata Yaşat'tan 5 yaş küçük olduğu ortaya çıktı.
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Uzun zamandır hasret duyduğumuz yaz dizileri bu sezon ekrandaki yerini aldı.
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Dizide abi-kardeş olan Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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