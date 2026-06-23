article/comments
article/share
Haberler
TV
Daha 17'de Abisi Rolünde: Çağan Efe Ak'ın, Kardeşi Rolündeki Ata Yaşat'tan 5 Yaş Küçük Olduğu Ortaya Çıktı

Daha 17'de Abisi Rolünde: Çağan Efe Ak'ın, Kardeşi Rolündeki Ata Yaşat'tan 5 Yaş Küçük Olduğu Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2026 - 15:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin yaz dizisi Daha 17 kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Pazar akşamları ekrana gelen dizi, gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla kısa sürede pazar günlerinin en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Dizide abi-kardeş olan Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat'ın yaşları ise gündem oldu. Dizide abi rolündeki Çağan Efe Ak'ın Ata Yaşat'tan 5 yaş küçük olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun zamandır hasret duyduğumuz yaz dizileri bu sezon ekrandaki yerini aldı.

Uzun zamandır hasret duyduğumuz yaz dizileri bu sezon ekrandaki yerini aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi ise kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Yetimhanelerde büyüyen 17 yaşındaki Aras'ın, geçmişinin izini sürme ve yıllardır kayıp olan kardeşini bulma mücadelesini anlatan dizinin çekimleri İstanbul'da başladı ve Bodrum'a uzandı. Etkileyici bir gençlik dizisi ile aile dramını bir arada buluşturan Daha 17, kısa sürede zirvedeki yerini aldı.

Dizide abi-kardeş olan Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Dizide abi-kardeş olan Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat kimdir, kaç yaşında soruları sık sık sorulurken bir gerçek ortaya çıktı. Dizide abi rolünde olan Çağan Efe Ak'ın 19 yaşında, Ata Yaşat'ın ise 24 yaşında olduğu öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın