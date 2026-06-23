Daha 17'de Abisi Rolünde: Çağan Efe Ak'ın, Kardeşi Rolündeki Ata Yaşat'tan 5 Yaş Küçük Olduğu Ortaya Çıktı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisi ise kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Yetimhanelerde büyüyen 17 yaşındaki Aras'ın, geçmişinin izini sürme ve yıllardır kayıp olan kardeşini bulma mücadelesini anlatan dizinin çekimleri İstanbul'da başladı ve Bodrum'a uzandı. Etkileyici bir gençlik dizisi ile aile dramını bir arada buluşturan Daha 17, kısa sürede zirvedeki yerini aldı.