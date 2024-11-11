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Dağınık Biriyle Yaşayanların Çok İyi Bildiği 11 Durum

etiket Dağınık Biriyle Yaşayanların Çok İyi Bildiği 11 Durum

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 12:31

Eğer siz düzenliyseniz ve yaşadığınız kişi dağınıksa... İşte o zaman işler karışır. Biri umursamazken diğeri daha çok etrafı toplar. Sadece dağınık biriyle yaşayanların çok ama çok iyi bildiği o durumları derledik!

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1. Sık sık eşyalar kaybolur.

Sürekli bir şeyleri aramakla geçer vaktiniz. Anahtarlar, telefon, uzaktan kumanda, çorap ve daha fazlası... Nerede oldukları ise tamamen bir bilmecedir. O yüzden bir süre sonra eşyaların kaybolmasına alışırsınız...

2. Kıyafetler her yerdedir.

Sandalyeler, kanepeler ve bazen mutfak tezgahı bile kıyafet deposu olarak kullanılabilir. Giymek istenilen kıyafeti bulmak için dolapa gitmek yerine evde keşfe çıkmak gerekir!

3. Ortak alanlar kaos noktasıdır.

Dağınık kişinin 'ortak alan' kavramı genellikle çok net değildir ve net sınırlarla da çizilmez. Tüm eşyaları rahatlıkla her yere yayabilir bu yüzden de zaman içerisinde bir ortak alan kalmaz. Kalsa da artık o da bir kaos noktası haline gelmiştir.

4. Dağınıklıkta rahatlardır...

Dağınıklığın içinde rahat bir şekilde yaşamalarını izlemek bazen sinir bozucu ama bazen de ilginçtir. Yine de bu onların rahatını hiç bozmaz. Siz etrafı temizlemeseniz bile onlar için her şey yolundadır.

5. Temizlik günü zorludur.

Temizlik günü geldiğinde, eşyaların yerini bulmak ayrı bir macera olur. Temizlik korkulu bir rüya haline gelir ve kolay bir şekilde temizlik yapmak daha da zor olur.

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6. Ani misafirler kabustur.

Aniden gelen bir misafire karşı hazırlıksız yakalanmak ve hızlıca evi toparlamaya çalışmak... Gerçekten de bir korkulu rüyadır. Bunun için pratik olmak gerekir. Hem hızlı hem pratik olmayı zaman içinde daha da çok öğrenirsiniz.

7. "Bir ara toplarız ya" cümlesi bir klasik haline gelmiştir.

Dağınık kişinin sık sık kullandığı bir favori cümlesi vardır: 'Bir ara toplarız ya' Ancak o 'ara' bazen hiç gelmez... Siz yine de bir gün gelir diye beklemeye devam edersiniz ama hiç gelmez.

8. Her zaman gizli dağınık alanlar vardır.

Yatak altı, çekmeceler veya dolap içleri, genellikle dağınıklığın gizlendiği yerlerdir ve hiç ummadığınız anda bu alanı açar ve o dağınıklığı görürsünüz. Adeta dağınıklık tüm evi ele geçirir.

9. Toplama çalışmalarının etkisi çok kısa sürelidir.

Birkaç saatlik çabadan sonra tekrar eski dağınıklığa dönülmesi kaçınılmazdır ve çok kısa sürer. Bu yüzden de o etkinin kısa süreli olması etrafı temizlemenin önündeki en büyük engeldir. İnsanın canı hiç etrafı toplamak istemez...

10. Küçük eşyalar yok olur...

Küçük eşyalar bir anda evde kaybolur ve aylar sonra canı isterse bulunurlar. Dağınıklık içinde kaybolan o anahtar hala bulunamadı mesela...

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11. Odalar arası eşya seyahati olur.

Bir odaya koyduğunuz eşyanın diğer odada bulunması artık sizi şaşırtmaz hatta bir süre sonra bu durumunu normalleştirdiğinizi fark edersiniz. Televizyon kumandası belki de mutfaktadır...

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