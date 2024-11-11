Dağınık Biriyle Yaşayanların Çok İyi Bildiği 11 Durum
Dağınık Biriyle Yaşayanların Çok İyi Bildiği 11 Durum
Eğer siz düzenliyseniz ve yaşadığınız kişi dağınıksa... İşte o zaman işler karışır. Biri umursamazken diğeri daha çok etrafı toplar. Sadece dağınık biriyle yaşayanların çok ama çok iyi bildiği o durumları derledik!
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1. Sık sık eşyalar kaybolur.
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2. Kıyafetler her yerdedir.
3. Ortak alanlar kaos noktasıdır.
4. Dağınıklıkta rahatlardır...
5. Temizlik günü zorludur.
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6. Ani misafirler kabustur.
7. "Bir ara toplarız ya" cümlesi bir klasik haline gelmiştir.
8. Her zaman gizli dağınık alanlar vardır.
9. Toplama çalışmalarının etkisi çok kısa sürelidir.
10. Küçük eşyalar yok olur...
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