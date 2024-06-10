Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in Eşi Ayşe Ateş'le Görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in Eşi Ayşe Ateş'le Görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş’le bir araya gelecek. İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.
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Açıklama, İletişim Başkanlığı kaynaklarından geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 30 Aralık 2022'de suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş’le görüşecek.
Kaynaklar, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini bildirdi.Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş’in iddianamesiyle ilgili olarak, “İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım.” diyerek tepki göstermişti.
Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.
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Olan oldu biten bitti,adam katledildi,üzerini örtmeye çalışıldı,ama altında öyle bir pislik kokuşmuşluk var ki örtülemiyor,gör ki ucu kimlere hangi karanlık ... Devamını Gör
Erduvan, Mhp ve Devletsiz Bahçeli’yi sırtından atarak gibi görünüyor.