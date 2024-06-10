Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş’in Eşi Ayşe Ateş'le Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş’le bir araya gelecek. İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.