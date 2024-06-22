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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 Yılında Yaptığı Paylaşım, Portekiz Maçı Sonrası Yeniden Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 Yılında Yaptığı Paylaşım, Portekiz Maçı Sonrası Yeniden Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.06.2024 - 21:20 Son Güncelleme: 22.06.2024 - 21:22

A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’e karşı aldığı 3-0’lık yenilgi sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan tweetlerden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs 2012’de yaptığı paylaşım oldu.

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A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası grupları ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası grupları ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Sahada istediği hakimiyeti kuramayan milliler, karşılaşmadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Sahada istediği hakimiyeti kuramayan milliler, karşılaşmadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında oynanan kötü oyuna ve alınan mağlubiyete tepkiler arka arkaya gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet gecenin en çok paylaşılanlarından biri oldu.

Karşılaşma sonrasında oynanan kötü oyuna ve alınan mağlubiyete tepkiler arka arkaya gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet gecenin en çok paylaşılanlarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs 2012’de Suriye’de yaşanan olaylara dikkat çekebilmek adına şu tweeti atmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yıl önceki paylaşımı Portekiz maçı sonrasında en çok paylaşılan tweetlerden biri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yıl önceki paylaşımı Portekiz maçı sonrasında en çok paylaşılan tweetlerden biri oldu.
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