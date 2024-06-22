Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 Yılında Yaptığı Paylaşım, Portekiz Maçı Sonrası Yeniden Gündem Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 Yılında Yaptığı Paylaşım, Portekiz Maçı Sonrası Yeniden Gündem Oldu
A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’e karşı aldığı 3-0’lık yenilgi sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan tweetlerden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs 2012’de yaptığı paylaşım oldu.
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A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası grupları ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.
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Sahada istediği hakimiyeti kuramayan milliler, karşılaşmadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşma sonrasında oynanan kötü oyuna ve alınan mağlubiyete tepkiler arka arkaya gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet gecenin en çok paylaşılanlarından biri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yıl önceki paylaşımı Portekiz maçı sonrasında en çok paylaşılan tweetlerden biri oldu.
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