Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 Yılında Yaptığı Paylaşım, Portekiz Maçı Sonrası Yeniden Gündem Oldu

A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz’e karşı aldığı 3-0’lık yenilgi sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan tweetlerden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs 2012’de yaptığı paylaşım oldu.