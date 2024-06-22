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HDP’li Ferhat Encu’dan Tepki Çeken Paylaşım: “Bijî Portîkez…”

HDP’li Ferhat Encu’dan Tepki Çeken Paylaşım: “Bijî Portîkez…”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.06.2024 - 20:57

HDP’nin 26. Dönem milletvekili Ferhat Encu’nun Türkiye - Portekiz maçı sırasında Portekiz’e destek mesajı sosyal medyada büyük tepki çekti. 

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A milli futbol takımımız, Avrupa Şampiyonası grup maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

A milli futbol takımımız, Avrupa Şampiyonası grup maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Maç sırasında HDP’li Ferhat Encu’nun yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Maç sırasında HDP’li Ferhat Encu’nun yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

HDP’li Encu’nun paylaşımı:

HDP’li Encu’nun paylaşımı:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ozzymandias27

Portekizliler si.sin seni

lily

konuşmadan ben şerefsizin tekiyim izlenimi yaratmaya çalışmış ve başarılı olmuş

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