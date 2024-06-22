HDP’li Ferhat Encu’dan Tepki Çeken Paylaşım: “Bijî Portîkez…”
HDP’li Ferhat Encu’dan Tepki Çeken Paylaşım: “Bijî Portîkez…”
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A milli futbol takımımız, Avrupa Şampiyonası grup maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.
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Maç sırasında HDP’li Ferhat Encu’nun yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.
HDP’li Encu’nun paylaşımı:
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Portekizliler si.sin seni
konuşmadan ben şerefsizin tekiyim izlenimi yaratmaya çalışmış ve başarılı olmuş
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