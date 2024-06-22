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Türkiye - Portekiz Maçının Hakemi Felix Zwayer’e Sosyal Medyada Büyük Tepki: “Hakem Katliamı Yaşadık!”

Türkiye - Portekiz Maçının Hakemi Felix Zwayer’e Sosyal Medyada Büyük Tepki: “Hakem Katliamı Yaşadık!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.06.2024 - 19:59

A Milli Futbol Takımımızın Portekiz ile karşı karşıya geldiği maçın hakemi Felix Zwayer’in verdiği kararlar sonrasında sosyal medyada büyük tepki oluştu.

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A Milli Takımımızın Portekiz ile karşılaştığı maçın Alman hakemi Felix Zwayer’in verdiği kararlar sonrasında sosyal medyada büyük tepkiler oluştu. İşte o tepkilerden bazıları:

A Milli Takımımızın Portekiz ile karşılaştığı maçın Alman hakemi Felix Zwayer’in verdiği kararlar sonrasında sosyal medyada büyük tepkiler oluştu. İşte o tepkilerden bazıları:
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