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Samet ile Altay Anlaşamadı Kendi Kalemize Attık: Milliler Portekiz Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Geride Kapadı

Samet ile Altay Anlaşamadı Kendi Kalemize Attık: Milliler Portekiz Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Geride Kapadı

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 19:46

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapattı. İlk 45 dakikaya kendi kalemize attığımız gol damga vurdu.

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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvaya 3-1'lik Gürcistan galibiyeti ile başlamıştı.

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvaya 3-1'lik Gürcistan galibiyeti ile başlamıştı.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 2-0 Portekiz üstünlüğü ile noktalandı. Goller, 21'de Bernardo Silva, 28'de Samet Akaydin (KK) ile geldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 2-0 Portekiz üstünlüğü ile noktalandı. Goller, 21'de Bernardo Silva, 28'de Samet Akaydin (KK) ile geldi.

Kendi kalemize attığımız gol 👇

Gole gelen tepkiler 👇

Gole gelen tepkiler 👇
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