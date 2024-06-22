Samet ile Altay Anlaşamadı Kendi Kalemize Attık: Milliler Portekiz Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Geride Kapadı
Samet ile Altay Anlaşamadı Kendi Kalemize Attık: Milliler Portekiz Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Geride Kapadı
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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvaya 3-1'lik Gürcistan galibiyeti ile başlamıştı.
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Ay-Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı, 2-0 Portekiz üstünlüğü ile noktalandı. Goller, 21'de Bernardo Silva, 28'de Samet Akaydin (KK) ile geldi.
Kendi kalemize attığımız gol 👇
Gole gelen tepkiler 👇
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