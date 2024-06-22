Yağız Sabuncuoğlu İftiralar Sebebiyle Artık Transfer Haberi Paylaşmayacağını Duyurdu!
Yağız Sabuncuoğlu İftiralar Sebebiyle Artık Transfer Haberi Paylaşmayacağını Duyurdu!
Sosyal medyada transfer haberleriyle önce çıkan Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin futbolcusu Bright Osayi-Samuel hakkında yaptığı maaş haberinin ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaşananların ardından Sabuncuoğlu, artık hesabından haber paylaşımı yapmayacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yağız Sabuncuoğlu, 30 Mayıs'ta yapığı paylaşımla Fenerbahçe'nin Osayi Samuel ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladığını açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabuncuoğlu, dün (21 Haziran) akşam da Nijeryalı futbolcunun zam istediğini ve şu an için herhangi bir anlaşma olmadığını ifade etti.
Bu haber üzerine Osayi'nin menajeri Steven, "Az önce sizi aradım ve yıllık 2.5 milyon talepte bulunmadığımızı söyledim. Biz herhangi bir para ya da anlaşma istemedik" paylaşımında bulundu. Gönderi, kısa bir süre sonra silindi.
Menajerin sözleri sonrası Sabuncuoğlu da Steven ile Whatsapp konuşmasını paylaşarak, oyuncunun 2,5 milyon euro istediğini, haberinin arkasında olduğunu ifade etti.
Sabuncuoğlu, bir sonraki paylaşımında ise herkese teşekkür ederek "Kalbini kırdığım herkesten özür dilerim. Sağlıcakla kalın, Allaha emanet olun" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak da bugün geçmişten dün akşama kadar bütün konulara açıklık getirdi. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın