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Yağız Sabuncuoğlu İftiralar Sebebiyle Artık Transfer Haberi Paylaşmayacağını Duyurdu!

Yağız Sabuncuoğlu İftiralar Sebebiyle Artık Transfer Haberi Paylaşmayacağını Duyurdu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 17:05

Sosyal medyada transfer haberleriyle önce çıkan Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin futbolcusu Bright Osayi-Samuel hakkında yaptığı maaş haberinin ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaşananların ardından Sabuncuoğlu, artık hesabından haber paylaşımı yapmayacağını duyurdu.

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Yağız Sabuncuoğlu, 30 Mayıs'ta yapığı paylaşımla Fenerbahçe'nin Osayi Samuel ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladığını açıklamıştı.

Yağız Sabuncuoğlu, 30 Mayıs'ta yapığı paylaşımla Fenerbahçe'nin Osayi Samuel ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladığını açıklamıştı.

Sabuncuoğlu, dün (21 Haziran) akşam da Nijeryalı futbolcunun zam istediğini ve şu an için herhangi bir anlaşma olmadığını ifade etti.

Sabuncuoğlu, dün (21 Haziran) akşam da Nijeryalı futbolcunun zam istediğini ve şu an için herhangi bir anlaşma olmadığını ifade etti.
twitter.com

Bu haber üzerine Osayi'nin menajeri Steven, "Az önce sizi aradım ve yıllık 2.5 milyon talepte bulunmadığımızı söyledim. Biz herhangi bir para ya da anlaşma istemedik" paylaşımında bulundu. Gönderi, kısa bir süre sonra silindi.

Bu haber üzerine Osayi'nin menajeri Steven, "Az önce sizi aradım ve yıllık 2.5 milyon talepte bulunmadığımızı söyledim. Biz herhangi bir para ya da anlaşma istemedik" paylaşımında bulundu. Gönderi, kısa bir süre sonra silindi.

Menajerin sözleri sonrası Sabuncuoğlu da Steven ile Whatsapp konuşmasını paylaşarak, oyuncunun 2,5 milyon euro istediğini, haberinin arkasında olduğunu ifade etti.

Menajerin sözleri sonrası Sabuncuoğlu da Steven ile Whatsapp konuşmasını paylaşarak, oyuncunun 2,5 milyon euro istediğini, haberinin arkasında olduğunu ifade etti.
twitter.com

Sabuncuoğlu, bir sonraki paylaşımında ise herkese teşekkür ederek "Kalbini kırdığım herkesten özür dilerim. Sağlıcakla kalın, Allaha emanet olun" dedi.

Sabuncuoğlu, bir sonraki paylaşımında ise herkese teşekkür ederek "Kalbini kırdığım herkesten özür dilerim. Sağlıcakla kalın, Allaha emanet olun" dedi.
twitter.com
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Son olarak da bugün geçmişten dün akşama kadar bütün konulara açıklık getirdi. 👇

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