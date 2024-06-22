Polonya Maçında 39 Sayı Atmasına Rağmen Üzüntüden Başını Kaldıramayan Melissa Vargas'a Gelen Yorumlar
Polonya Maçında 39 Sayı Atmasına Rağmen Üzüntüden Başını Kaldıramayan Melissa Vargas'a Gelen Yorumlar
A Milli Voleybol Takımı'na katıldığı günden bu yana harikalar yaratan Melissa Vargas, Polonya'ya kaybettiğimiz maçın ardından oldukça üzgün görüntülendi. 24 yaşındaki voleybolcunun mutsuzluğu, sosyal medyada herkesin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibine 3-2 mağlup olarak geçen sene kupa ile ayrıldığı turnuvaya veda etmişti.
Karşılaşmanın ardından mücadelede 39 sayı kaydederek maçın en skoreri olan voleybolcumuz Melissa Vargas'ın üzüntüsü dikkat çekti.
24 yaşındaki pasör çaprazını arkadaşlarının teselli ettiği görüldü 👇
Vargas'a gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın