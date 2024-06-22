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Polonya Maçında 39 Sayı Atmasına Rağmen Üzüntüden Başını Kaldıramayan Melissa Vargas'a Gelen Yorumlar

Polonya Maçında 39 Sayı Atmasına Rağmen Üzüntüden Başını Kaldıramayan Melissa Vargas'a Gelen Yorumlar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 16:23

A Milli Voleybol Takımı'na katıldığı günden bu yana harikalar yaratan Melissa Vargas, Polonya'ya kaybettiğimiz maçın ardından oldukça üzgün görüntülendi. 24 yaşındaki voleybolcunun mutsuzluğu, sosyal medyada herkesin dikkatini çekti.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşmıştı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya ile karşılaşmıştı.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibine 3-2 mağlup olarak geçen sene kupa ile ayrıldığı turnuvaya veda etmişti.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibine 3-2 mağlup olarak geçen sene kupa ile ayrıldığı turnuvaya veda etmişti.

Karşılaşmanın ardından mücadelede 39 sayı kaydederek maçın en skoreri olan voleybolcumuz Melissa Vargas'ın üzüntüsü dikkat çekti.

Karşılaşmanın ardından mücadelede 39 sayı kaydederek maçın en skoreri olan voleybolcumuz Melissa Vargas'ın üzüntüsü dikkat çekti.

24 yaşındaki pasör çaprazını arkadaşlarının teselli ettiği görüldü 👇

Vargas'a gelen yorumlar 👇

Vargas'a gelen yorumlar 👇
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