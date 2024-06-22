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Varlık Gösteremedik! Milli Takım EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 Mağlup Oldu

Varlık Gösteremedik! Milli Takım EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 Mağlup Oldu

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 20:53

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3-1'lik Gürcistan galibiyeti ile başlayan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, turnuvanın favorilerinden Portekiz'e 3-0 yenildi.

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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvanın ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı.

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvanın ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı.
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Milliler, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı karşılaşmadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Milliler, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı karşılaşmadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Galibiyeti getiren golleri, 21'de Bernardo Silva, 28'de Samet (KK) ve 56'da Bruno Fernandes kaydetti.

Galibiyeti getiren golleri, 21'de Bernardo Silva, 28'de Samet (KK) ve 56'da Bruno Fernandes kaydetti.

Portekiz, bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek liderliğini korudu. Ay-Yıldızlılar ise 3 puanla ikinci basamakta kaldı.

Portekiz, bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek liderliğini korudu. Ay-Yıldızlılar ise 3 puanla ikinci basamakta kaldı.

Montella yönetimindeki ekibimiz, 26 Haziran Çarşamba günü saat 22'de gruptaki son maçında Çekya ile mücadele verecek.

Montella yönetimindeki ekibimiz, 26 Haziran Çarşamba günü saat 22'de gruptaki son maçında Çekya ile mücadele verecek.
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Can G.

Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Arda Güler, mükemmel performanslarına rağmen Montella tarafından cezalandırılarak ilk 11'de yer almıyor! Derin düşüncelerdeyiz v... Devamını Gör

Onlythe_Brave

ben yazacaktım ama sen yazmışsın eline sağlık dostum

cem72004

Valla kötü oynadılar arkadaşlar, hiç hakem makem karıştırmayın. Geri pasla kendi kalemize gol attık daha ötesi mi var?

Sinan Antep

Bir oyuncuyu hedef alamiyorum bile. Herkes çöp gibi oynadı