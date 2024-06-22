Varlık Gösteremedik! Milli Takım EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 Mağlup Oldu
Varlık Gösteremedik! Milli Takım EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 Mağlup Oldu
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EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, turnuvanın ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı.
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Milliler, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı karşılaşmadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.
Galibiyeti getiren golleri, 21'de Bernardo Silva, 28'de Samet (KK) ve 56'da Bruno Fernandes kaydetti.
Portekiz, bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek liderliğini korudu. Ay-Yıldızlılar ise 3 puanla ikinci basamakta kaldı.
Montella yönetimindeki ekibimiz, 26 Haziran Çarşamba günü saat 22'de gruptaki son maçında Çekya ile mücadele verecek.
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ben yazacaktım ama sen yazmışsın eline sağlık dostum
Valla kötü oynadılar arkadaşlar, hiç hakem makem karıştırmayın. Geri pasla kendi kalemize gol attık daha ötesi mi var?
Bir oyuncuyu hedef alamiyorum bile. Herkes çöp gibi oynadı