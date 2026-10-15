article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Seçim Tarihini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Seçim Tarihini Açıkladı

Seçim Haberleri seçim
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 16:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, merakla beklenen seçim takvimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelen Uçum, seçimlerin büyük oranda 2028 yılının Mart ya da Nisan ayında yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim tarihi verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim tarihi verdi.

Erken seçim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gelen açıklama, siyasi kulislerde yakından takip edildi. Mehmet Uçum, seçim tarihinin 2028 Mart ya da Nisan ayı olarak büyük ölçüde netleştiğini ifade ederek “Seçimlere 18 ay kaldı” dedi.

Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanı ile yeni anayasa gündemini ele aldıklarını aktaran Uçum, önümüzdeki dönemde yeni anayasanın mimarisi, temel ilkeleri ve hukuk politikası perspektifi üzerine çalışmaların süreceğini söyledi. Uçum'a göre yeni anayasa ihtiyacı yalnızca siyasilerin beklentileri üzerinden değil, halkın talepleri esas alınarak değerlendirilmeli.

Türkiye'de yeni ve sivil anayasa talebinin 1987'den bu yana tartışıldığını hatırlatan Uçum, siyasi partilerin geçmiş seçimlerde de bu yönde söz verdiğini, artık somut başlıkların konuşulacağı bir döneme girildiğini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın