Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Seçim Tarihini Açıkladı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, merakla beklenen seçim takvimine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelen Uçum, seçimlerin büyük oranda 2028 yılının Mart ya da Nisan ayında yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim tarihi verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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