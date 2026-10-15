Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Seçim Tarihini Açıkladı

Erken seçim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gelen açıklama, siyasi kulislerde yakından takip edildi. Mehmet Uçum, seçim tarihinin 2028 Mart ya da Nisan ayı olarak büyük ölçüde netleştiğini ifade ederek “Seçimlere 18 ay kaldı” dedi.

Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanı ile yeni anayasa gündemini ele aldıklarını aktaran Uçum, önümüzdeki dönemde yeni anayasanın mimarisi, temel ilkeleri ve hukuk politikası perspektifi üzerine çalışmaların süreceğini söyledi. Uçum'a göre yeni anayasa ihtiyacı yalnızca siyasilerin beklentileri üzerinden değil, halkın talepleri esas alınarak değerlendirilmeli.

Türkiye'de yeni ve sivil anayasa talebinin 1987'den bu yana tartışıldığını hatırlatan Uçum, siyasi partilerin geçmiş seçimlerde de bu yönde söz verdiğini, artık somut başlıkların konuşulacağı bir döneme girildiğini dile getirdi.