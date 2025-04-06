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Çorlu’daki Polis Şiddeti: 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Çorlu’daki Polis Şiddeti: 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Tekirdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 14:34

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2 trafik polisinin, motosikletili bir sürücüyü darbettiği anlar tepki çekmişti. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, görüntülerdeki 2 polisin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

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Geçtiğimiz günlerde Çorlu’da çekilen polis şiddetinin görüntüleri tepki çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Çorlu’da çekilen polis şiddetinin görüntüleri tepki çekmişti.

O anlar 👇

Tekirdağ Valiliği, görüntülerdeki 2 polisle ilgili açıklamada bulundu.

Tekirdağ Valiliği, görüntülerdeki 2 polisle ilgili açıklamada bulundu.

yapılan açıklamada, '5 Nisan 2025 günü Çorlu ilçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş, ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır' ifadelerine yer verildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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yine.de

Kontrolsüz güç kullanımı polislerin hep düştüğü hata

SAYGIN ADAM

Aslan oglum ez gencleri parcala biber gazi vur üstünden gecin diyenler ..Biz oradakilerin yüzde 30 polsi olmadiklarini disardan takviyeyle yelek giyidirlerek... Devamını Gör

Osman

holiganlık yapan futbol fanatiklerini dövemediniz gitti

Osman

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