Çorlu’daki Polis Şiddeti: 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı
Çorlu’daki Polis Şiddeti: 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı
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Geçtiğimiz günlerde Çorlu’da çekilen polis şiddetinin görüntüleri tepki çekmişti.
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Tekirdağ Valiliği, görüntülerdeki 2 polisle ilgili açıklamada bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Kontrolsüz güç kullanımı polislerin hep düştüğü hata
Aslan oglum ez gencleri parcala biber gazi vur üstünden gecin diyenler ..Biz oradakilerin yüzde 30 polsi olmadiklarini disardan takviyeyle yelek giyidirlerek... Devamını Gör
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