İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Söğütlüçeşme metrobüs durağında kimlik kontrolü yapan polislerin bir vatandaşı darbettiği iddia edildi.

Gazeteci Umut Taştan’ın paylaştığı ifade tutanağına göre, Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan bir kişi polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sonrasında güvenlik kulübesine sokularak darbedildi. Polislerin kendisine “Saraçhane'de yediğiniz dayak yetmedi mi?”, “Benim en son dövdüğüm adam ölümden döndü” dediğini iddia eden vatandaş 4 polis memurundan şikayetçi oldu.

Komedyen Deniz Göktaş da aynı yerde daha önce birçok kez aynı muameleye şahit olduğunu söyleyerek yaşananlara isyan etti.