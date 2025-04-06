Komedyen Deniz Göktaş da İsyan Etti: Söğütlüçeşme Metrobüs Durağında Polis Şiddeti İddiası
Komedyen Deniz Göktaş da İsyan Etti: Söğütlüçeşme Metrobüs Durağında Polis Şiddeti İddiası
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Söğütlüçeşme metrobüs durağında kimlik kontrolü yapan polislerin bir vatandaşı darbettiği iddia edildi.
Gazeteci Umut Taştan’ın paylaştığı ifade tutanağına göre, Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan bir kişi polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sonrasında güvenlik kulübesine sokularak darbedildi. Polislerin kendisine “Saraçhane'de yediğiniz dayak yetmedi mi?”, “Benim en son dövdüğüm adam ölümden döndü” dediğini iddia eden vatandaş 4 polis memurundan şikayetçi oldu.
Komedyen Deniz Göktaş da aynı yerde daha önce birçok kez aynı muameleye şahit olduğunu söyleyerek yaşananlara isyan etti.
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Kadıköy’deki Söğütlüçeşme metrobüs durağı vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu bir nokta.
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Polis şiddeti iddiası ile ilgili karakolda verilen ifade tutanağı 👇
Komedyen Deniz Göktaş da aynı bölgede daha önce birçok kez şahit olduğu şeyi paylaştı.
Aynı bölgede polis kontrolü ile ilgili sosyal medyadaki iddialar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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bu olayların olmasının sebebi doğrudan doğruya hükümettir. saraçhanede sınırsız şiddet hakkı verilen polis oradan aldığı cesaretle başka yerlerde de aynı key... Devamını Gör
Deniz Göktaş stand up gösterisinde de bu pimapen karakoldan bahsetmişti