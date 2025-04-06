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Komedyen Deniz Göktaş da İsyan Etti: Söğütlüçeşme Metrobüs Durağında Polis Şiddeti İddiası

Komedyen Deniz Göktaş da İsyan Etti: Söğütlüçeşme Metrobüs Durağında Polis Şiddeti İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 11:59

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Söğütlüçeşme metrobüs durağında kimlik kontrolü yapan polislerin bir vatandaşı darbettiği iddia edildi.

Gazeteci Umut Taştan’ın paylaştığı ifade tutanağına göre, Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan bir kişi polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sonrasında güvenlik kulübesine sokularak darbedildi. Polislerin kendisine “Saraçhane'de yediğiniz dayak yetmedi mi?”, “Benim en son dövdüğüm adam ölümden döndü” dediğini iddia eden vatandaş 4 polis memurundan şikayetçi oldu.

Komedyen Deniz Göktaş da aynı yerde daha önce birçok kez aynı muameleye şahit olduğunu söyleyerek yaşananlara isyan etti.

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Kadıköy’deki Söğütlüçeşme metrobüs durağı vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu bir nokta.

Kadıköy’deki Söğütlüçeşme metrobüs durağı vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu bir nokta.

Polis ekipleri de hem metrobüs girişinde hem de çıkışında kimlik kontrolü yapmak için bekliyor. İddiaya göre polis ekipleri, metrobüsten çıkan bir vatandaşa işkence yaptı.

Gazeteci Umut Taştan’ın paylaştığı polis ifade tutanağına göre, metrobüsten çıkan bir kişiye polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Kimlik kontrolünde olumsuzluğa rastlanmadı ancak vatandaş polis ekipleri tarafından durakta bulunan özel güvenlik kulübesine sokuldu.

Polis ifade tutağında yer alan bilgilere göre, kulübe içinde bekletilen vatandaş polisler tarafından darbedildi. Polisler, “Saraçhane'de yediğiniz dayak yetmedi mi?”, “Benim en son dövdüğüm adam ölümden döndü” diyerek vatandaşa şiddet uyguladı.

Polisler tarafından şiddet gören vatandaş darp raporu almak 4 polis memurundan şikayetçi oldu. “Polise mukavemet” iddiasıyla gözaltına alınan yurttaş ifadesi sonrasında serbest kaldı.

Polis şiddeti iddiası ile ilgili karakolda verilen ifade tutanağı 👇

Polis şiddeti iddiası ile ilgili karakolda verilen ifade tutanağı 👇

Komedyen Deniz Göktaş da aynı bölgede daha önce birçok kez şahit olduğu şeyi paylaştı.

Komedyen Deniz Göktaş da aynı bölgede daha önce birçok kez şahit olduğu şeyi paylaştı.
twitter.com

'Bu Söğütlüçeşme’deki pimapen karakol, polislerin keyfi olarak insan seçip sırf metrobüsle a noktasından Kadıköy’e geldiğiniz için yüz kızartıcı bir suç işlemişsiniz gibi didik didik çanta aramalı, ayakkabı çıkartmalı, saçmasapan sorularla sorguya çektikleri bir yasal şiddet noktası.

Metrobüsü nadir kullanmama rağmen üç kere görme şansı buldum. Gözümün önünde dış görünüşe, GBT sırasında kimlik verme tarzına göre birçok kişiyi aldıklarına şahit oldum.'

Aynı bölgede polis kontrolü ile ilgili sosyal medyadaki iddialar 👇

Aynı bölgede polis kontrolü ile ilgili sosyal medyadaki iddialar 👇
twitter.com

'Söğütlüçeşme durağında polisler yıllardır kafalarına göre insanları çevirip, çıplak arama yapıp şiddet uyguluyor. Son zamanlarda artmış olabilir ama o durakta yıllardır bunu yaşayan çok fazla sanatçı arkadaşımız oldu çoğunu mescide götürüp soyup şiddet uygulayıp bıraktılar bu ifadeden sonra başka mağdurlar da çıkacaktır mutlaka'

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twitter.com

'Söğütlüçeşme’de polisler yıllardır inanılmaz keyfi hareket ediyor. Hiçbir sebep yokken insanları alıkoyup üzerlerinde baskı kuruyor, yetkileri yokken çantalar/iç çamaşırları aranıyor. Karşı çıkana yapılan işkence de aşağıda. Artık bu durum için harekete geçmek gerekiyor.'

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'Söğütlüçeşme Metrobüsteki GBT uygulaması aylardır keyfi bir şekilde yapılıyor. Bakın polis rastgele seçiyor, üstünüzü arıyor. Geçen gün tartıştım. Bana diyorlar ki “sizi koruyoruz” gördük nasıl koruduklarını. Aşağıdaki ifadeye bakın, “benim en son dövdüğüm adam ölümden döndü” diyebilecek kadar rahatlar.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ahmetpamukupaagl

bu olayların olmasının sebebi doğrudan doğruya hükümettir. saraçhanede sınırsız şiddet hakkı verilen polis oradan aldığı cesaretle başka yerlerde de aynı key... Devamını Gör

Meow meow

Deniz Göktaş stand up gösterisinde de bu pimapen karakoldan bahsetmişti