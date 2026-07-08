Çorap Tercihlerine Göre Ne Kadar Orijinalsin?
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Çorap seçimleri bazen senin hakkında çok fazla şey söyler. Bu testte çoraplar arasından seçimini yap, yaptığın tercihlere göre ne kadar orijinal biri olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Öncelikle, günlük hayatta işe veya okula giderken kot pantolonun altına giyeceğin o çorabı seçer misin?
2. Peki eteğin veya elbisenin altına bir külotlu çorap seçer misin?
3. Yaz aylarında spor ayakkabı giyerken çorap boyu tercihin hangisidir?
4. Renkli bir çorap seçecek olsan...
5. Çok önemli, resmi bir iş görüşmesine ya da kurumsal bir toplantıya gideceksin. Seçimin ne olur?
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6. Peki şimdi de mottolu bir çorap seçer misin?
7. Şimdi de terliğin içine bir çorap seçer misin?
8. Ve son olarak desenli çorabını seçer misin?
Sen zamansız klasikleri seviyorsun, minimalistsin!
Çabasız şıklık senden sorulur!
Pinterest estetiği senden sorulur!
Sıradışı bir orijinalsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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