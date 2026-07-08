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Çorap Tercihlerine Göre Ne Kadar Orijinalsin?

etiket Çorap Tercihlerine Göre Ne Kadar Orijinalsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 11:17
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Çorap seçimleri bazen senin hakkında çok fazla şey söyler. Bu testte çoraplar arasından seçimini yap, yaptığın tercihlere göre ne kadar orijinal biri olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Öncelikle, günlük hayatta işe veya okula giderken kot pantolonun altına giyeceğin o çorabı seçer misin?

2. Peki eteğin veya elbisenin altına bir külotlu çorap seçer misin?

3. Yaz aylarında spor ayakkabı giyerken çorap boyu tercihin hangisidir?

4. Renkli bir çorap seçecek olsan...

5. Çok önemli, resmi bir iş görüşmesine ya da kurumsal bir toplantıya gideceksin. Seçimin ne olur?

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6. Peki şimdi de mottolu bir çorap seçer misin?

7. Şimdi de terliğin içine bir çorap seçer misin?

8. Ve son olarak desenli çorabını seçer misin?

Sen zamansız klasikleri seviyorsun, minimalistsin!

Sen tam bir netlik ve sadelik insanısın. Maceraları, riskleri ve göz yoran kalabalıkları hayatının hiçbir alanında sevmediğin gibi çorap çekmecende de sevmiyorsun. Senin için orijinallik; geçici trendlerin peşinden koşmak değil, zamansız ve kaliteli bir duruşa sahip olmaktır. Minimalist, işlevsel ve asil çizginle kuralları bozmadan kendi düzeninde parlıyorsun.

Çabasız şıklık senden sorulur!

Tarzında estetiğe, uyuma ve küçük detayların gücüne önem veriyorsun. Çorapların tamamen sıkıcı değil... Araya renkler, çizgiler ve soft desenler katmayı seviyorsun. Ama bunu yaparken asla rüküş veya aşırı görünmek istemiyorsun. Çabasız bir şıklığın var kabul edelim. Trendleri kendi süzgecinden geçirip hayatına entegre eden, dengeli ve oldukça rafine bir orijinalsin.

Pinterest estetiği senden sorulur!

Sıradanlık senin lügatinde yok! Sen modayı, renkleri ve görselliği bir kendini ifade etme biçimi olarak görüyorsun. Çorapların senin için kıyafetin altına saklanacak bir zorunluluk değil, kombinini bir üst seviyeye taşıyan en önemli aksesuarın. Geometrik desenler, vintage çizgiler ve neşeli renk blokları tam sana göre. Fotoğraflarda her zaman dikkat çeken, ilham verici bir orijinalliğe sahipsin!

Sıradışı bir orijinalsin!

Sen sadece orijinal değilsin, sen orijinalliğin ta kendisisin! Toplumun veya moda dünyasının dayattığı uyum kuralları senin umurunda bile değil. Farklı çorapları eşleştirmek, en çılgın desenleri taşımak ve çorabı kombinin başrolü yapmak senin imza hareketin. Kalıplara sığmayı reddeden, cesur, esprili ve özgür ruhlu tarzınla bastığın her yerde tamamen kendine has, benzersiz bir iz bırakıyorsun!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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