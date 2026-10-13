Çöplüğe Giden Rüzgar Türbini Kanatlarından Jelibon Yapmanın Yolunu Buldular

Ekip, cam elyafı bitki kökenli bir polimerle sentetik bir polimeri birleştirerek termoplastik bir reçine hazırladı. Karışımda mısır gibi bitkilerden elde edilen polilaktit (PLA) ile akrilik üretiminde kullanılan metil metakrilat var. Ortaya çıkan paneller, türbin ya da otomobil gibi alanlarda kullanılabilecek kadar sağlam.

Panellerin ömrü dolduğunda ise yeni bir monomer içinde çözülüyor. Cam elyaf ayrıldıktan sonra malzeme yeniden kalıba dökülüyor ve ilk panellerle aynı fiziksel özelliklere sahip yeni paneller elde ediliyor.

Aynı reçine başka ürünlere de dönüşebiliyor. Mineralle karıştırıldığında mutfak tezgahı ve lavabo yapımında kullanılabilecek yapay bir taş ortaya çıkıyor; ekip bu malzemeyle bir banyo lavabosu bile üretti. Ezilmiş malzeme diğer plastiklerle karıştırılıp laptop kılıfı ya da elektrikli el aletleri gibi parçalara dönüştürülebiliyor. Alkali çözeltiyle parçalama araba stop lambalarında ve pencerelerde kullanılan akriliği, daha yüksek sıcaklıkta yapılan işlem ise bebek bezlerindeki emici polimeri veriyor.