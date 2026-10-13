Çöplüğe Giden Rüzgar Türbini Kanatlarından Jelibon Yapmanın Yolunu Buldular
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'deki Michigan Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, kullanım ömrü dolduğunda çözülüp yeniden kullanılabilen bir rüzgar türbini kanadı reçinesi geliştirdi. Reçine kimyasal olarak parçalandığında geriye gıda sınıfında potasyum laktat da kalıyor. Ekibin lideri Prof. John Dorgan, bu maddeyle jelibon ürettiklerini ve şekerleri kendisinin yediğini söylüyor. Çalışma, sökülen dev kanatların çöplüğe gitmesine farklı bir çözüm arıyor.
Kaynak: Amerikan Kimya Derneği (ACS)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanım ömrü dolan kanatların büyük bölümü çöplüğe gidiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reçine çözülüyor, cam elyaf ayrılıyor ve malzeme yeniden kullanılabiliyor
Çözülen reçineden gıda sınıfında potasyum laktat çıkıyor ve jelibon yapılabiliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın