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Çoğu İnsanın Daha Önce Sahip Olduğumuzdan Haberi Bile Olmadığı 15 Genetik Faktör

Çoğu İnsanın Daha Önce Sahip Olduğumuzdan Haberi Bile Olmadığı 15 Genetik Faktör

Duru
Duru - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 08:01

İnsan vücudunun çok gizemli olduğu su götürmez bir gerçek ve vücudumuza dair henüz haberimizin bile olmadığı bir çok bilgi olabilir. Hadi gelin ne gibi ilginç genetik faktörler varmış birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Genomun koruyucusu' olarak adlandırılan TP53 adında bir gen var.''

1. ''Genomun koruyucusu' olarak adlandırılan TP53 adında bir gen var.''

''TP53 geni, tümör baskılayıcı bir rol oynar ve çeşitli kanser türlerini önlemede önemli bir görev üstlenir. İnsanlarda, bu genin iki kopyası bulunur. TP53 geni, hücrelerdeki DNA hasarını tespit eder ve bu hasarı onarır.''

2. ''Hamile kaldığınızda bebeğinizden gelen DNA parçacıkları vücudunuza ve beyninize yayılır. Sonra da kalıcı bir şekilde yerleşir.''

2. ''Hamile kaldığınızda bebeğinizden gelen DNA parçacıkları vücudunuza ve beyninize yayılır. Sonra da kalıcı bir şekilde yerleşir.''

''Araştırmacılar, bu durumu 70 yaşındaki ölmüş bireylerin beyinlerinde erkek DNA'sını araştırarak keşfetmiştir.''

3. ''Bazı insanlar, diğerlerine göre daha fazla tat algılayabilirler.''

3. ''Bazı insanlar, diğerlerine göre daha fazla tat algılayabilirler.''

''Bu, onların şekerli yiyecekleri daha belirgin bir şekilde tatmalarını sağlayabilir.''

4. ''Son derece nadir görülen superfetasyon adlı bir durum var.''

4. ''Son derece nadir görülen superfetasyon adlı bir durum var.''

''İkizler farklı gebelik tarihlerine sahip olabiliyorlar. Yani kadın hamile kalıyor ve ardından birkaç hafta sonra tekrar hamile kalıyor.''

5. ''Epidermolysis bullosa, cildin hassaslaştığı genetik bir hastalıktır.''

5. ''Epidermolysis bullosa, cildin hassaslaştığı genetik bir hastalıktır.''

''Ancak bazı insanlar, genetik olarak kalın cilde sahip oldukları için bu duruma karşı dirençli olabilirler.''

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6. ''Işığa karşı duyarlılıktan dolayı hapşırmak genetiktir.''

''Sadece bazı insanlar parlak ışıklara baktıklarında hapşırırlar ve bu aile genlerine aktarılır.''

7. ''Bazı insanlar, karanlıkta daha iyi görebilme yeteneğine sahiptir.''

7. ''Bazı insanlar, karanlıkta daha iyi görebilme yeteneğine sahiptir.''

''Bu genetik özellik, gözlerin düşük ışık koşullarında daha etkili olmasını sağlar.''

8. "Kırmızı kan hücrelerimiz çekirdek ve DNA içermez. Bu, kırmızı kan hücresinin vücudun çeşitli bölgelerine daha fazla oksijen molekülü taşımasına olanak tanıyan bir adaptasyondur."

8. "Kırmızı kan hücrelerimiz çekirdek ve DNA içermez. Bu, kırmızı kan hücresinin vücudun çeşitli bölgelerine daha fazla oksijen molekülü taşımasına olanak tanıyan bir adaptasyondur."

9. ''Tek yumurta ikizleri neredeyse aynı DNA'ya sahiptir ancak tam olarak aynı değillerdir. Zamanla genetik kodlarında küçük değişiklikler meydana gelebilir ve bu da özelliklerde ve belirli hastalıklara karşı duyarlılıkta farklılıklara yol açabilir.''

10. ''İnsan DNA'sı, 23 çift ayrı üniteye (toplamda 46) bölünmüştür. ''

10. ''İnsan DNA'sı, 23 çift ayrı üniteye (toplamda 46) bölünmüştür. ''

''Bunlar kromozom olarak bilinir. Her 23 kromozom çifti eşleşir ve aynı gen setine sahiptir. Bu nedenle her genin iki kopyası vardır.''

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11. ''Lahana ve insanlar, genetik dizilimde %40-50 oranında benzerlik paylaşırlar.''

11. ''Lahana ve insanlar, genetik dizilimde %40-50 oranında benzerlik paylaşırlar.''

12. ''DNA'nın %8'i, evrimsel aşamalarımızda bizi enfekte eden eski virüslerin genetik kalıntılarından oluşur.''

12. ''DNA'nın %8'i, evrimsel aşamalarımızda bizi enfekte eden eski virüslerin genetik kalıntılarından oluşur.''

13. ''Her DNA zinciri, çözüldüğünde 1.8 metre uzunluğundadır ve insanlar yaklaşık 10 trilyon hücreye sahiptir.''

13. ''Her DNA zinciri, çözüldüğünde 1.8 metre uzunluğundadır ve insanlar yaklaşık 10 trilyon hücreye sahiptir.''

''Bu da demek oluyor ki bir insanın vücudundaki tüm DNA'yı bir araya getirirseniz, bu sadece Güneş'e bir kez değil, tam 100 kez veya Plüton'a gidip geri dönme mesafesine ulaşabilir.''

14. ''Dünyadaki tüm dijital bilgiyi depolamak istesek, sadece 2 gram DNA'ya ihtiyaç duyardık...''

14. ''Dünyadaki tüm dijital bilgiyi depolamak istesek, sadece 2 gram DNA'ya ihtiyaç duyardık...''

15. ''Eğer kemik iliği nakli yapılırsa, kan bağışçının DNA'sını taşıyabilir ama tükürük ile saç DNA'sı kişinin kendi DNA'sı olur.''

''Bu durum, DNA kanıtlarına testleri sonucu insanların haksız yere tutuklanmasına neden olmuştur.''

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