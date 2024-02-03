Çoğu İnsanın Daha Önce Sahip Olduğumuzdan Haberi Bile Olmadığı 15 Genetik Faktör
Çoğu İnsanın Daha Önce Sahip Olduğumuzdan Haberi Bile Olmadığı 15 Genetik Faktör
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsan vücudunun çok gizemli olduğu su götürmez bir gerçek ve vücudumuza dair henüz haberimizin bile olmadığı bir çok bilgi olabilir. Hadi gelin ne gibi ilginç genetik faktörler varmış birlikte bakalım!
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1. ''Genomun koruyucusu' olarak adlandırılan TP53 adında bir gen var.''
2. ''Hamile kaldığınızda bebeğinizden gelen DNA parçacıkları vücudunuza ve beyninize yayılır. Sonra da kalıcı bir şekilde yerleşir.''
3. ''Bazı insanlar, diğerlerine göre daha fazla tat algılayabilirler.''
4. ''Son derece nadir görülen superfetasyon adlı bir durum var.''
5. ''Epidermolysis bullosa, cildin hassaslaştığı genetik bir hastalıktır.''
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6. ''Işığa karşı duyarlılıktan dolayı hapşırmak genetiktir.''
7. ''Bazı insanlar, karanlıkta daha iyi görebilme yeteneğine sahiptir.''
8. "Kırmızı kan hücrelerimiz çekirdek ve DNA içermez. Bu, kırmızı kan hücresinin vücudun çeşitli bölgelerine daha fazla oksijen molekülü taşımasına olanak tanıyan bir adaptasyondur."
9. ''Tek yumurta ikizleri neredeyse aynı DNA'ya sahiptir ancak tam olarak aynı değillerdir. Zamanla genetik kodlarında küçük değişiklikler meydana gelebilir ve bu da özelliklerde ve belirli hastalıklara karşı duyarlılıkta farklılıklara yol açabilir.''
10. ''İnsan DNA'sı, 23 çift ayrı üniteye (toplamda 46) bölünmüştür. ''
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11. ''Lahana ve insanlar, genetik dizilimde %40-50 oranında benzerlik paylaşırlar.''
12. ''DNA'nın %8'i, evrimsel aşamalarımızda bizi enfekte eden eski virüslerin genetik kalıntılarından oluşur.''
13. ''Her DNA zinciri, çözüldüğünde 1.8 metre uzunluğundadır ve insanlar yaklaşık 10 trilyon hücreye sahiptir.''
14. ''Dünyadaki tüm dijital bilgiyi depolamak istesek, sadece 2 gram DNA'ya ihtiyaç duyardık...''
15. ''Eğer kemik iliği nakli yapılırsa, kan bağışçının DNA'sını taşıyabilir ama tükürük ile saç DNA'sı kişinin kendi DNA'sı olur.''
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