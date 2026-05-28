Çocuklar Duymasın’ın Fısfıs İsmail’i Süleyman Yağcı’nın Son Hali Dikkat Çekti!

Asıl adıyla Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki eğlenceli tavırları, Karadeniz şivesi ve elinden düşürmediği spreyiyle bir dönemin en sevilen televizyon yüzlerinden biri olmuştu. “Fısfıs İsmail” karakteri öyle büyük bir popülerlik yakaladı ki yıllar içinde oyuncunun gerçek adının bile önüne geçti.

Süleyman Yağcı aslında oyunculuk kariyerine başlamadan önce ambulans şoförü olarak çalışıyordu. Ekran macerasına Mehmet Ali Erbil’in sunduğu “Yakıştır” programıyla adım atan Yağcı, ardından “Çiçek Taksi”, “Kara Melek”, “Yılan Hikayesi”, “Üvey Baba” ve “Reyting Hamdi” gibi dönemin sevilen yapımlarında küçük rollerde yer aldı. Ancak hayatını değiştiren proje 2002 yılında başladı. Birol Güven imzalı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Fısfıs İsmail” karakteri kısa sürede fenomen haline geldi.

Başarılı oyuncu daha sonra “Emret Komutanım”, “Geniş Aile”, “Zengin Kız Fakir Oğlan”, “Bana Bir Soygun Yaz” ve “Osmanlı Cumhuriyeti” gibi pek çok projede yer aldı. Ancak seyircinin gözünde o her zaman Çocuklar Duymasın’ın unutulmaz Fısfıs İsmail’i olarak kaldı. Uzun süredir ekranlarda aktif olarak yer almasa da sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve nostaljik içeriklerle takipçileriyle bağını koparmadı.