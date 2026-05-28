Çocuklar Duymasın’ın Fısfıs İsmail’i Süleyman Yağcı’nın Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2026 - 17:56
Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın’da hayat verdiği “Fısfıs İsmail” karakteriyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, bu kez ailesiyle verdiği pozla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren usta oyuncunun kızı ve torunlarıyla yaptığı bayram paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle Yağcı’nın yıllara meydan okuyan görüntüsü ve kızıyla olan benzerliği dikkat çekti!

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri haline gelen “Fısfıs İsmail”, yıllar geçse de hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Asıl adıyla Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki eğlenceli tavırları, Karadeniz şivesi ve elinden düşürmediği spreyiyle bir dönemin en sevilen televizyon yüzlerinden biri olmuştu. “Fısfıs İsmail” karakteri öyle büyük bir popülerlik yakaladı ki yıllar içinde oyuncunun gerçek adının bile önüne geçti.

Süleyman Yağcı aslında oyunculuk kariyerine başlamadan önce ambulans şoförü olarak çalışıyordu. Ekran macerasına Mehmet Ali Erbil’in sunduğu “Yakıştır” programıyla adım atan Yağcı, ardından “Çiçek Taksi”, “Kara Melek”, “Yılan Hikayesi”, “Üvey Baba” ve “Reyting Hamdi” gibi dönemin sevilen yapımlarında küçük rollerde yer aldı. Ancak hayatını değiştiren proje 2002 yılında başladı. Birol Güven imzalı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Fısfıs İsmail” karakteri kısa sürede fenomen haline geldi.

Başarılı oyuncu daha sonra “Emret Komutanım”, “Geniş Aile”, “Zengin Kız Fakir Oğlan”, “Bana Bir Soygun Yaz” ve “Osmanlı Cumhuriyeti” gibi pek çok projede yer aldı. Ancak seyircinin gözünde o her zaman Çocuklar Duymasın’ın unutulmaz Fısfıs İsmail’i olarak kaldı. Uzun süredir ekranlarda aktif olarak yer almasa da sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve nostaljik içeriklerle takipçileriyle bağını koparmadı.

Bu kez gündeme gelme nedeni ise kariyeri değil ailesi ve son hali oldu.

Kurban Bayramı’nda kızı Rabia Yağcı Atılgan ve torunlarıyla bir araya gelen Süleyman Yağcı, aile pozunu sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede gündem oldu. 61 yaşındaki oyuncunun “Hepsi göz rengini benden almış” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ancak sosyal medya kullanıcılarının en çok dikkatini çeken detay, Süleyman Yağcı ile kızı Rabia arasındaki inanılmaz benzerlik oldu. Pek çok kullanıcı “resmen babasının kopyası”, “bakışları birebir aynı”, “gülüşü tamamen babası” yorumları yaptı. Torunlarıyla verdiği neşeli pozlar da büyük ilgi gördü. Özellikle yıllardır ekranlardan uzak olan oyuncunun sağlıklı, enerjik ve dinç görünmesi takipçilerini şaşırttı.

Geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası uzun süre gözlerden uzak kalan Süleyman Yağcı’nın son hali de sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun yıllara meydan okuduğunu söylerken, bazıları ise “hiç yaşlanmamış”, “Fısfıs İsmail hala aynı” yorumları yaptı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
