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Çığlıklar Havada Uçuştu: Düğün Günü Hamileliğini Açıklayan Beste Kökdemir, Bebeğinin Cinsiyetini Öğrendi!

Çığlıklar Havada Uçuştu: Düğün Günü Hamileliğini Açıklayan Beste Kökdemir, Bebeğinin Cinsiyetini Öğrendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.07.2025 - 22:43

İş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Beste Kökdemir, düğün gününde bebek müjdesi de vererek takipçilerini sevindirmişti. Mutlu günlerinde çifte mutluluk yaşayan ikili, bebeklerinin cinsiyetini arabada öğrendi. O anları kayda alan çift, son derece samimi bu videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncu Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak çifti bebeklerinin cinsiyetini böyle öğrendi.

Beste Kökdemir, iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile düğün günlerinde bir başka mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.

Beste Kökdemir, iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile düğün günlerinde bir başka mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, düğünün ardından ultrason görüntüsünü paylaşarak bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Aradan geçen günlerin ardından ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetlerini öğrendi. Arabada öğrendikleri anları sevenleriyle paylaşan çiftin mutluluk çığlıkları adeta yankılandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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