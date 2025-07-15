Çığlıklar Havada Uçuştu: Düğün Günü Hamileliğini Açıklayan Beste Kökdemir, Bebeğinin Cinsiyetini Öğrendi!
İş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Beste Kökdemir, düğün gününde bebek müjdesi de vererek takipçilerini sevindirmişti. Mutlu günlerinde çifte mutluluk yaşayan ikili, bebeklerinin cinsiyetini arabada öğrendi. O anları kayda alan çift, son derece samimi bu videoyu takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak çifti bebeklerinin cinsiyetini böyle öğrendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beste Kökdemir, iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile düğün günlerinde bir başka mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın