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Çifte Bela: Phantogram’ın Listelerden Eksik Olmaması Gereken 10 Şarkısı

etiket Çifte Bela: Phantogram’ın Listelerden Eksik Olmaması Gereken 10 Şarkısı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 18:01

Phantogram grubunun kurucuları Sarah Barthel ve Josh Carter, beraber elektronik, pop ve rock elementlerini bir araya getiriyor ve sonuç gerçekten deneysel ve etkileyici. Sarah'ın güçlü sesi ve Josh'ın notalarla adeta oyun oynaması, grubun imzası haline gelmiş. Grup, 2007'den beri sahnede ve müzik endüstrisinde etkili bir şekilde varlığını sürdürüyor ve şarkılarıyla dinleyicilere ilham veriyor. Eminiz ki bir yerlerde bu grubun bir şarkısını dinlemişsinizdir!

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1. Black Out Days

2. When I'm Small

3. Don't Move

4. Cruel World

5. Fall In Love

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6. Mouthful Of Diamonds

7. You Don't Get Me High Anymore

8. In A Spiral

9. As Far As I Can See

10. Into Happiness

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