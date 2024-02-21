Çifte Bela: Phantogram’ın Listelerden Eksik Olmaması Gereken 10 Şarkısı

Phantogram grubunun kurucuları Sarah Barthel ve Josh Carter, beraber elektronik, pop ve rock elementlerini bir araya getiriyor ve sonuç gerçekten deneysel ve etkileyici. Sarah'ın güçlü sesi ve Josh'ın notalarla adeta oyun oynaması, grubun imzası haline gelmiş. Grup, 2007'den beri sahnede ve müzik endüstrisinde etkili bir şekilde varlığını sürdürüyor ve şarkılarıyla dinleyicilere ilham veriyor. Eminiz ki bir yerlerde bu grubun bir şarkısını dinlemişsinizdir!