Ciddi Bonservis Bekleniyordu! İtalya Teknik Direktörü Spaletti'den Nicolo Zaniolo Açıklaması
Ciddi Bonservis Bekleniyordu! İtalya Teknik Direktörü Spaletti'den Nicolo Zaniolo Açıklaması
Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. 24 yaşındaki yıldız, Liverpool ile oynanan lig mücadelesinde sakatlanarak oyun alanını terk etmek zorunda kalmıştı.
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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa, Liverpool'u konuk etmiş, mücadele 3-3'lük eşitlikle noktalanmıştı.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Zaniolo, 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.
İtalyan yıldız, 79. dakikada sakatlanarak sahaya veda etmişti.
Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamada Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildiği ve sahalardan bir süre uzak kalacağı belirtilmişti.
Bugün de İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti "Zaniolo'nun geri dönmesi çok zor. Hatta onun Avrupa Şampiyonası'nda oynama ihtimalini göz ardı ediyorum. Zaniolo, Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmayacak." dedi.
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