CHP'li Günaydın'dan Can Atalay Çıkışı: 'Katibin Konuşulması Duyulmadı, Kararın Bağlayıcılığı Yok'
CHP'li Günaydın'dan Can Atalay Çıkışı: 'Katibin Konuşulması Duyulmadı, Kararın Bağlayıcılığı Yok'
CHP'li Gökhan Günaydın, AYM'nin hakkında 2 kez hak ihlali kararı verdiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, 'Katibin konuşulması duyulmadı, kararın bağlayıcılığı yok' dedi.
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CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Yargıtay'ın TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararın TBMM'de okunarak, vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.
Alınan karara tepkiler sürerken dikkat çeken açıklamalarda bulunan Günaydın, 'Katibin okuduğu Yargıtay kararı duyulmadı, kararın bağlayıcılığı yok. Biz bugünkü Meclis oturumunda konuya ilişkin usulü itirazı sunacağız. Bu çerçevede bunu bir usul tartışmasına sahne olmasını talep edeceğiz.' dedi.
Can Atalay Silivri'de hükümlü bulunmaktadır, bu Türkiye'nin çok büyük bir ayıbıdır. Türkiye'de Anayasa maddelerini dilerse uygulayan, dilerse uygulamayan bir rejim vardır. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar.
İYİ Parti ile yaşanan 'afiş krizi'ne de değinen Günaydın, 'Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, kurallar, ticari ilişkiler bellidir. Bu ticaretin gereğini yerine getiren, özel sektör tarafından yönetilen çok sayıda afiş ortamına afişlerini asar. Ne Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara İstanbul ve İzmir’in bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. Bunların önemli bir bölümü ticareten kapalı ya da açık tutulan yerlerdir. İYİ Parti de bu gerekleri yerine getirir, kendisini tanıtır.' dedi.
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