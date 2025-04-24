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CHP'li Eski Delegeler, CHP'nin 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultayı Hakkında İptal Davası Açtı

CHP'li Eski Delegeler, CHP'nin 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultayı Hakkında İptal Davası Açtı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.04.2025 - 14:03 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 14:20

Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan'ın aralarında bulunduğu CHP'li eski delegeler, 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında iptal ve tedbir kararları verilmesi istemiyle Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.

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6 Nisan 2025 günü yapılan CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na iptal davası açıldı. Eski delegeler Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan'ın kurultayın iptali için başvuru yaptı.

6 Nisan 2025 günü yapılan CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na iptal davası açıldı. Eski delegeler Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan'ın kurultayın iptali için başvuru yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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U Efekent

chp'nin sırtına yapışan kk artığı keneler partiden temizlenmeli. hiç boş durmuyolar.

Ceren Naz Yazar

‘Chp’li eski delegeler’ kendilerine laf gelmesin diye kendini satanları kullanıyolar yine yani

Ynr

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