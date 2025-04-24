CHP'li Eski Delegeler, CHP'nin 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultayı Hakkında İptal Davası Açtı
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6 Nisan 2025 günü yapılan CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na iptal davası açıldı. Eski delegeler Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan'ın kurultayın iptali için başvuru yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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chp'nin sırtına yapışan kk artığı keneler partiden temizlenmeli. hiç boş durmuyolar.
‘Chp’li eski delegeler’ kendilerine laf gelmesin diye kendini satanları kullanıyolar yine yani
Gündem değiştirme çabaları..