CHP'de Üçlü Zirve Sona Erdi, Masadan İlk Fotoğraf Geldi
CHP'de Üçlü Zirve Sona Erdi, Masadan İlk Fotoğraf Geldi
CHP'de günlerdir beklenen zirve sona erdi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. CHP'nin erken seçim çağrısı ile gelişen adaylık süreci masaya yatırıldı. Kulislerde Yavaş'ın yaşananlara itirazı olduğu iddia edilirken üçlünün bu konuyu da konuşacakları iddia edilmişti. Görüşmenin ardından ilk fotoğraf geldi.
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CHP'de beklenen zirve nihayet bugün yapıldı ve yaklaşık üç saatlik toplantının ardından sona erdi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşme Ankara'da yapıldı.
Görüşmenin ardından Özel, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak" paylaşımı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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