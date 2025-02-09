CHP'de Üçlü Zirve Sona Erdi, Masadan İlk Fotoğraf Geldi

CHP'de günlerdir beklenen zirve sona erdi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. CHP'nin erken seçim çağrısı ile gelişen adaylık süreci masaya yatırıldı. Kulislerde Yavaş'ın yaşananlara itirazı olduğu iddia edilirken üçlünün bu konuyu da konuşacakları iddia edilmişti. Görüşmenin ardından ilk fotoğraf geldi.