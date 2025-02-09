Ege Denizi'nde Depremler Durmuyor: İzmir Üst Üste Depremlerle Sallandı

Santorini Adası merkezli yaşanan yer hareketleri Ege Denizi'nde bir deprem fırtınasına neden oldu. Yunanistan ve Türkiye konuyla ilgili üst üste önlemler almaya devam ediyor. Ancak bu sırada depremler de devam ediyor. Kısa süre aralıklarıyla olan depremler halkta korku yaratıyor. Son iki deprem ise İzmir'de de güçlü şekilde hissedildi.