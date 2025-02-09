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Ege Denizi'nde Depremler Durmuyor: İzmir Üst Üste Depremlerle Sallandı

Ege Denizi'nde Depremler Durmuyor: İzmir Üst Üste Depremlerle Sallandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.02.2025 - 22:33

Santorini Adası merkezli yaşanan yer hareketleri Ege Denizi'nde bir deprem fırtınasına neden oldu. Yunanistan ve Türkiye konuyla ilgili üst üste önlemler almaya devam ediyor. Ancak bu sırada depremler de devam ediyor. Kısa süre aralıklarıyla olan depremler halkta korku yaratıyor. Son iki deprem ise İzmir'de de güçlü şekilde hissedildi.

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Santorini Adası'nda yaşanan yer hareketliliği hem adada hem de Ege Denizi'nin genelinde depremlere neden oluyor.

Santorini Adası'nda yaşanan yer hareketliliği hem adada hem de Ege Denizi'nin genelinde depremlere neden oluyor.

Bu depremlerden ülkemiz de etkilenirken İzmir adaya en yakın bölgelerden biri olarak sallanmayı sürdürüyor.

Bu depremlerden ülkemiz de etkilenirken İzmir adaya en yakın bölgelerden biri olarak sallanmayı sürdürüyor.

23 dakikada 3 depremin meydana geldiği Ege Denizi'nde 21.53'te 4.6 şiddetinde, 22.05'te 5.1 şiddetinde, 22.16'da da 4.5 şiddetinde art arda depremler meydana geldi.

23 dakikada 3 depremin meydana geldiği Ege Denizi'nde 21.53'te 4.6 şiddetinde, 22.05'te 5.1 şiddetinde, 22.16'da da 4.5 şiddetinde art arda depremler meydana geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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