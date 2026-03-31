CHP’de Kritik Dava Öncesi İpler Gerildi: Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu Hamlesi

Özgür Özel, 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram profilinden, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu arkadaş listesinden çıkardı. Saat 01.30 sularında gerçekleşen bu durum, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilerek geniş yankı uyandırdı.

Bu gelişmenin zamanlaması ise oldukça manidar bulundu. Söz konusu takibi bırakma eylemi, CHP’nin geçtiğimiz yıl düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı öne sürülerek açılan davanın kritik duruşmasından hemen önce gerçekleşti. Yarın hakim karşısına taşınacak olan tartışmalı kurultay süreci öncesinde yaşanan bu olay, parti içi dengelerin yeniden tartışılmasına yol açtı.

Özgür Özel’in sessiz sedasız gerçekleştirdiği bu dijital ayrılık, özellikle Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu gibi partinin yakın geçmişindeki en kilit isimleri kapsaması nedeniyle 'siyasi bir mesaj' olarak yorumlandı.