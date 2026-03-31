CHP’de Kritik Dava Öncesi İpler Gerildi: Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu Hamlesi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.03.2026 - 10:05 Son Güncelleme: 31.03.2026 - 11:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin görülecek kritik dava öncesinde, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu sosyal medya hesabından takipten çıkararak dikkat çeken bir karara imza attı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel’in kişisel sosyal medya hesabında gece yarısı gerçekleştirdiği dijital hamle, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Özgür Özel, 2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram profilinden, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu arkadaş listesinden çıkardı. Saat 01.30 sularında gerçekleşen bu durum, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilerek geniş yankı uyandırdı.

Bu gelişmenin zamanlaması ise oldukça manidar bulundu. Söz konusu takibi bırakma eylemi, CHP’nin geçtiğimiz yıl düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı öne sürülerek açılan davanın kritik duruşmasından hemen önce gerçekleşti. Yarın hakim karşısına taşınacak olan tartışmalı kurultay süreci öncesinde yaşanan bu olay, parti içi dengelerin yeniden tartışılmasına yol açtı.

Özgür Özel’in sessiz sedasız gerçekleştirdiği bu dijital ayrılık, özellikle Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu gibi partinin yakın geçmişindeki en kilit isimleri kapsaması nedeniyle 'siyasi bir mesaj' olarak yorumlandı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
