Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CHP'de Konuşma Krizi: Mansur Yavaş Sitem Etti, Ekrem İmamoğlu Açıklama Yaptı

CHP'de Konuşma Krizi: Mansur Yavaş Sitem Etti, Ekrem İmamoğlu Açıklama Yaptı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.09.2024 - 16:51

4-9 Eylül tarihleri arasında CHP parti programının görüşüldüğü 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' düzenleniyor. Kurultay'da konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine konuşma yapacağının yalnızca bir saat önce söylendiğini belirtti.

Yavaş'ın 'Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim.' sözleri üzerine İmamoğlu da bir açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" parti programının konuşulduğu bugün de devam ediyor.

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" parti programının konuşulduğu bugün de devam ediyor.

Parti içerisinde yapılan tüzük değişikliklerinin ardından partinin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda konuşmalar devam ediyor. Programın devam ettiği bugün, CHP Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kürsüde söz sahibi oldu.

İmamoğlu ve Özel'in konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kürsüde sitem etti.

İmamoğlu ve Özel'in konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kürsüde sitem etti.

Mansur Yavaş, kendisine konuşma yapacağının yalnızca bir saat önce söylendiğini belirtti. Yavaş, sözlerine 'polemik falan çıkarmak istemiyorum' diyerek başladı.

"Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler"

"Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler"

Kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, Ekrem mi Mansur mu, ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Bu konuda sayın genel başkanımızın görüşü belli. 

Biz 14 tane belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef burada biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz. Yani, ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın.

Yavaş'ın sitemi üzerine açıklamada bulunan İmamoğlu ise "bizim aramızda bir sorun olmaz, ama olan biten budur" açıklamasında bulundu.

Yavaş'ın sitemi üzerine açıklamada bulunan İmamoğlu ise "bizim aramızda bir sorun olmaz, ama olan biten budur" açıklamasında bulundu.

'Senin rahatsız olacağını duysam, konuşmamı atar, yerime otururum. Hiç endişen olmasın başkanım.'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
5
4
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın