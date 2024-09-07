CHP'de Konuşma Krizi: Mansur Yavaş Sitem Etti, Ekrem İmamoğlu Açıklama Yaptı
CHP'de Konuşma Krizi: Mansur Yavaş Sitem Etti, Ekrem İmamoğlu Açıklama Yaptı
4-9 Eylül tarihleri arasında CHP parti programının görüşüldüğü 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' düzenleniyor. Kurultay'da konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine konuşma yapacağının yalnızca bir saat önce söylendiğini belirtti.
Yavaş'ın 'Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim.' sözleri üzerine İmamoğlu da bir açıklamada bulundu.
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CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" parti programının konuşulduğu bugün de devam ediyor.
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İmamoğlu ve Özel'in konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kürsüde sitem etti.
"Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler"
Yavaş'ın sitemi üzerine açıklamada bulunan İmamoğlu ise "bizim aramızda bir sorun olmaz, ama olan biten budur" açıklamasında bulundu.
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