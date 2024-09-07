CHP'de Konuşma Krizi: Mansur Yavaş Sitem Etti, Ekrem İmamoğlu Açıklama Yaptı

Kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, Ekrem mi Mansur mu, ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Bu konuda sayın genel başkanımızın görüşü belli.

Biz 14 tane belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef burada biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz. Yani, ben isterdim ki bütün arkadaşlarımız bu konuda görüşlerini açıklasın.