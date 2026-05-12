ChatGPT ve Seedance Promptu Akım Oldu: AI ile Taraftar Görseli, Videosu Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 15:43

Sosyal medyada başlayan akımlarda artık yapay zekanın izlerini görmek mümkün. Yapay zeka araçlarıyla oluşturulan görseller ve videolar kısa sürede herkesin dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz aylarda kendi çocukluk halimizle yan yana geldiğimiz görseller ve çeşitli film evrenlerine ışınlandığımız görseller viral olmuştu. 

Şimdi de yapay zekayla oluşturulan 'taraftar' görselleri ve videoları viral oldu. Bu akım ile sizler de tuttuğunuz takımın maçında kameralara yakalanmış gibi oluyorsunuz!

Peki yapay zeka taraftar akımı nasıl yapılır?

Yapay zeka taraftar akımı viral oldu!

Görsel Sahibi: Beste Köse

Sosyal medyadaki yeni akımda, tuttuğunuz takımın maçına gitmişsiniz ve kameralara oldukça güzel bir şekilde yakalanmışsınız gibi paylaşım yapıyorsunuz! Hatta isterseniz bir anda sahaya atlayıp gol atabilir, basket potasına smaç basabilirsiniz.

Peki AI taraftar videosu nasıl yapılır?

  • Öncelikle kendi yüzünüzün net göründüğü bir fotoğraf seçin.

  • Bu fotoğrafı Gemini veya ChatGPT yapay zekalarına yükleyin. 

  • Komutu girin. (Komut aşağıda detaylı olarak verilmiştir)

  • Daha sonra görseli Seedance platformuna yükleyin.

  • Video komutu kısmına: “Make a realistic video” yazın.

  • Sistem birkaç saniyelik gerçekçi bir tribün videosu oluşturacaktır.

Peki taraftar görsellerinin promptu nedir?

Görsel Sahibi: Görkem Aydemir

Tribünde kameralara yakalanmış gibi bir görsel oluşturmak istiyorsanız yazmanız gereken prompt aşağıdaki gibidir:

'Tightly framed medium close-up of a young adult woman watching a live sports match from the stands, captured like a real TV broadcast with a TRT 1 CANLI overlay. She has long highlighted brown hair in loose voluminous curls, subtle glossy lips, and a gentle reflective expression. She wears a vibrant red-orange Galatasaray jersey with realistic white/gold logos, including SİXT, GKN KARGO, the three-star crest, and “1905.” (Tuttuğunuz takıma göre burayı değiştirmelisiniz) A man in a matching jersey is partially visible beside her, with a blurred match-day crowd. Bright diffuse stadium lighting creates natural reflections on her face and hair. Long-lens shallow depth of field, vivid red-orange palette, crisp high-resolution digital broadcast look, casual celebratory sports atmosphere.'

Gelin, akımın öne çıkan paylaşımlarına bakalım;

Eminiz herkes yapmak istemiştir!

Peki bu akım nasıl mı doğdu? İşte böyle;

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini yakından takip ediyorum.
